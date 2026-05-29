Galeno inauguró el Sanatorio de la Trinidad Neuquén

El acto de inauguración se llevó adelante este jueves. Participaron el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud, Martín Regueiro.

La empresa de salud Galeno inauguró este jueves su nuevo Sanatorio Polivalente de Alta Complejidad en la ciudad de Neuquén . Este centro asistencial está diseñado para el diagnóstico, tratamiento con internación y servicios polivalentes para pacientes agudos, cubriendo las especialidades básicas de Clínica Médica, Clínica Quirúrgica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia.

De la ceremonia participó el gobernador Rolando Figueroa , acompañado por el ministro de Salud, Martín Regueiro y el titular de Galeno, Julio Fraomeni . A la hora de hacer uso de la palabra, el ministro de Salud, Regueiro señaló: “Es importante que el recurso humano de este nuevo establecimiento sea neuquino, porque tenemos que crecer como provincia. Queremos que toda la comunidad pueda seguir creciendo y beneficiándose. Tenemos que pensarnos como equipo, el subsector privado y el subsector público de salud tienen que crecer en conjunto, mediante el respeto y dándonos valor”.

Por su parte, el titular de Galeno, Fraomeni señaló: “Esto comenzó hace cinco o seis años. Ya estaba Vaca Muerta, pero no con el impulso que tiene por estos días. Pero sí sabíamos que nos estábamos instalando en el corazón energético del país, basado en petróleo y gas . Y teníamos la certeza que poniendo nuestro granito de arena desde el punto de vista sanitario iba a generar un mejor Neuquén, un Neuquén con mayor progreso. La Trinidad viene para resolver todo tipo de patologías, de baja, mediana o de alta complejidad, y de forma rápida. Ahora debemos hacer una buena gestión para generar un Neuquén tan grande en salud como en energía”.

En la planta baja opera el Servicio de Guardia para Urgencias, el cual dispone de sectores diferenciados para la atención de pacientes adultos y pediátricos. Esta área está integrada por 6 consultorios de atención inmediata, 6 boxes de observación, 2 salas de Shock-Room y 2 salas de extracción analítica vinculadas al laboratorio.

Asimismo, el sector de Consultorios de Atención Programada cuenta con un total de 14 salas de examen distribuidas para las áreas de adultos, pediatría y ginecología. El Sanatorio también cuenta con la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), dividida en sectores para pacientes adultos y pediátricos, la cual dispone de 32 habitaciones individuales y salas de monitoreo continuo.

El segundo piso está destinado a la atención materno-infantil, con un sector de internación de Maternidad y Pediatría que suma 40 habitaciones individuales. En este nivel se ubica el Servicio de Neonatología, estructurado con 6 puestos de alta complejidad, 6 de media complejidad, 16 puestos de baja complejidad y 1 box de aislamiento.

Por su parte, el tercer piso está asignado en su totalidad a la internación clínica y quirúrgica de pacientes adultos, sumando un total de 48 habitaciones individuales y áreas de apoyo médico.