Los 3 hábitos reales para mejorar la salud y "vivir hasta los 95 años"

El doctor Facundo Pereyra, reconocido gastroenterólogo cipoleño, dio una charla este martes en el Centro de Convenciones Domuyo.

El doctor Facundo Pereyra dio una charla en el Centro de Convenciones Domuyo.

Dormir mejor, tener más energía, bajar el estrés y llegar a la vejez con buena calidad de vida. Con esa idea como punto de partida, el médico Facundo Pereyra encabezó una charla centrada en hábitos cotidianos y cambios sostenibles para mejorar la salud física y mental.

La cita fue este martes en el centro de convenciones Domuyo , ubicado en la Isla 132. La charla estuvo organizada por el Gobierno de la Provincia de Neuquén y fue de entrada libre y gratuita.

“¿Quieren vivir hasta los 95 años pudiendo comer bien, manejar, caminar y levantar a sus nietos?”, planteó el especialista al inicio de la exposición, ante un auditorio casi completo. La pregunta marcó el eje de toda la charla: no solo vivir más años, sino vivir mejor.

Según explicó, existen tres pilares fundamentales que impactan directamente en el bienestar y que muchas veces se descuidan en la rutina diaria: la gestión del estrés, la alimentación y el ejercicio físico.

Facundo Pereyra en Domuyo (2) Maria Isabel Sanchez

Cómo bajar el estrés sin eliminarlo

Uno de los conceptos que más repitió Pereyra fue que el estrés no puede desaparecer completamente de la vida cotidiana, pero sí puede gestionarse para evitar que termine afectando el cuerpo y la mente.

Entre las herramientas que recomendó apareció la meditación simple y cotidiana. “Cerrar los ojos, aflojar los hombros, respirar llevando el aire a la panza y pensar solamente en la respiración”, resumió.

También habló de la importancia de la respiración consciente. Explicó que una técnica útil consiste en inspirar normalmente y luego duplicar el tiempo al exhalar. Incluso mencionó que actividades como cantar o hacer sonidos prolongados —como el clásico “ommm”— ayudan a disminuir la activación del sistema nervioso.

Otro de los puntos centrales fue la necesidad de “cambiar la química del cerebro” mediante hábitos positivos. Allí destacó acciones concretas y sencillas: ayudar a otras personas, fortalecer vínculos y agradecer cinco cosas por día. “Esto está todo científicamente comprobado”, aseguró durante la charla.

Facundo Pereyra en Domuyo (3) Maria Isabel Sanchez

Además, mencionó algunos suplementos que suelen utilizarse para acompañar el manejo del estrés, como magnesio y melena de león, aunque aclaró que siempre deben ser consultados previamente con un médico. También habló del ayuno intermitente y remarcó que cualquier medicación para ansiedad o estrés “solo debe ser recetada por un psiquiatra o un clínico”.

El “reset intestinal” y los alimentos que recomienda

En materia de alimentación, Pereyra fue contundente: “Los argentinos nos alimentamos mal: azúcares, harinas y ultraprocesados”.

Como propuesta inicial, recomendó realizar un “reset intestinal” de al menos siete días evitando ese tipo de productos, priorizando además un buen descanso y el correcto funcionamiento digestivo. A partir de ahí, el método descubierto por Pereyra indica que se van reintroduciendo a la dieta algunas de estos alimentos para ver cuál causa malestar.

Según explicó, la salud intestinal tiene un impacto directo sobre el bienestar emocional. “Cuando mejoras el intestino generas más serotonina”, afirmó.

Facundo Pereyra en Domuyo (5) Maria Isabel Sanchez

Durante la charla también habló de los famosos “permitidos” y dejó una regla sencilla para sostener hábitos saludables sin caer en extremos. “Un permitido sí, dos permitidos seguidos no”, señaló. Según explicó, cuando se acumulan varios excesos consecutivos el cerebro empieza a pedir cada vez más ese tipo de alimentos.

En cuanto a qué comer, recomendó incorporar variedad de plantas y vegetales de distintos colores, proteínas, grasas saludables y algunos cereales integrales. Entre ellos destacó especialmente a la quinoa, a la que definió como “un alimento casi perfecto”.

La importancia de volver al hábito

Más allá de las dietas estrictas o los cambios bruscos, Pereyra insistió en que la clave está en la constancia y en poder regresar rápidamente a los hábitos saludables después de una excepción o un desorden.

Facundo Pereyra en Domuyo (6) Maria Isabel Sanchez

“Hay que volver siempre al hábito”, resumió como una de las frases finales de la charla.

El mensaje del médico apuntó justamente a eso: evitar las soluciones mágicas y enfocarse en pequeñas acciones cotidianas que, sostenidas en el tiempo, puedan mejorar la salud, la energía y la calidad de vida.

La charla de Pereyra fue transmitida en vivo por RTN y se encuentra completa en el canal de YouTube del medio oficial.