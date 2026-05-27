Inesperado cruce entre católicos y evangélicos neuquinos por el mensaje de García Cuerva

Las palabras que el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dedicara a los presentes durante el Tedeum por el 25 de mayo, como es habitual en ese tipo de intervenciones, generó un sinnúmero de interpretaciones.

Acorde a los tiempos que se viven y a contramano de lo que Monseñor dijera sobre la real malicia imperante en el mundo actual a través del uso de las redes sociales, las fuerzas del cielo libertarias utilizaron ese medio para hacer pesar sus críticas sobre el prelado más influyente del país.

En la región quien tomó la posta contra el arzobispo fue el pastor evangélico de la Iglesia Jesús Es Rey, Hugo Márquez. El máximo exponente evangélico neuquino y padre de la pastora Nadia Márquez, actual senadora por la Libertad Avanza, involucró a García Cuerva con el kirchnerismo y el ex candidato a Presidente, Sergio Massa.

En su posteo en la red social Facebook, Márquez dijo: “Monseñor García Cuerva, es el mismo que en 2023 hacía campaña por Sergio Masa (SIC) que dejó un 25% de inflación mensual, 42% de pobres y 12% de indigentes”.

“La sotana no oculta su kirchnerismo en sangre. Y no está mal que lo sea, lo que está mal es negarlo o disimularlo”, concluyó el pastor en su contundente posteo.

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Hernán Ingelmo, teólogo, escritor y ex sacerdote neuquino; fue compañero de seminario de Jorge García Cuerva. Consultado al respecto de los dichos del Márquez, dijo: “Afirmar que Jorge es kirchnerista es realmente no conocerlo. Jorge García Cuerva tiene valores que son del evangelio, de compromiso con el pueblo empobrecido y claramente definidos por doctrina social de la Iglesia que van más allá de gestiones pasajeras”.

El teólogo neuquino agregó: “Jorge nada tiene que disimular, pertenece a una institución compleja y él lo hace acompañando a la gente que más sufre. Cuando hay dirigentes que están al servicio del pueblo no tengo dudas que tendrá mejor diálogo, y cuando haya dirigentes que se sirven, que explotan al pueblo, o que su moral sexual y social estén lejos del evangelio pues no tendrá otra opción que levantar su voz profética como exigencia del evangelio”.

Ingelmo cursó sus estudios secundarios en el Colegio Don Bosco, completó sus estudios sobre Teología cuatro años en el Seminario de Villa Devoto de la Arquidiócesis de Buenos Aires y tres años más en el Seminario San Agustín de la Diócesis de San Isidro, tiempo en el que forjó su amistad con el Arzobispo de Buenos Aires.

“Querer desacreditarlo por las vinculaciones que puede tener desde su rol de pastor, me hace acordar cuando a Jesús lo acusaban de comer con glotones y pecadores. Sería el mismo ejemplo torpe y engañoso como decir que Don Jaime estaba en contra de los militares, aun sabiendo que él hizo la conscripción voluntaria y fue subteniente de reserva y en su familia había generales”, continuó Ingelmo.

“Don Jaime se opuso a los militares genocidas, corruptos y apropiadores de niños, no a la institución militar. De la misma manera Jorge le habla a un gobierno que tiene en sus filas a personas que tienen serias acusaciones de robarle a los discapacitados, entre muchas otras situaciones claramente opuestas a la doctrina social de la Iglesia, y a un gobierno que hace de sus política públicas la banalidad de la crueldad”, indicó.

Al respecto del posteo de Márquez, prefirió no ahondar demasiado: “A veces posteamos cuestiones poco felices. No siempre un ataque es una buena defensa. Es difícil de defender las cuestiones escandalosas que diariamente salen desde adentro del mismo gobierno. Evidentemente sería más fecundo que quienes tienen responsabilidades políticas, y en este caso, religiosas prioricen los diálogos y la construcción de soluciones que colaboren a que los argentinos estemos mejor”.

“Quizás a Hugo le haría bien la frase de un tal Jesús... Mateo 7,2-5... Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano”, concluyó.