Cortes en Avenida Mosconi para este fin de semana: dónde serán y qué pasará con los puentes carreteros

Desde el municipio capitalino rectificaron el corte previsto para el cierre de este fin de semana. Las razones.

La Municipalidad de Neuquén informó este viernes que quedó suspendido el corte de tránsito previsto para el domingo 12 de julio en el ingreso a la ciudad por los puentes carreteros, que había sido anunciado en el marco de las obras de la Avenida Mosconi .

Señalaron que la modificación del cronograma responde a que, por cuestiones operativas , debieron postergarse los trabajos de retiro del pórtico de lectura de patentes, que estaba previsto para este domingo.

Destacaron desde el municipio que el domingo no habrá interrupciones en el ingreso a Neuquén por los puentes carreteros , por lo que tampoco será necesario implementar desvíos alternativos.

Se aclara que el resto de los cortes programados para el fin de semana largo continúan vigentes, conforme al cronograma informado oportunamente, en los distintos frentes de trabajo de la obra de la Gran Avenida.

La Municipalidad agradece la comprensión de los vecinos y comunicará oportunamente la nueva fecha en la que se realizará esta intervención.

Claudio Espinoza

Las calles que sí estarán cerradas

En el Sector 4, comprendido entre las calles Linares y Gatica, permanecerá cerrado el cruce de Chaneton y la Avenida Mosconi desde el jueves hasta el domingo.

En ese sector se ejecutarán trabajos para el paso de cañeros eléctricos y la terminación de la superficie.

Por otra parte, en el Sector 5, ubicado entre Linares y Leales, los cortes serán rotativos:

Jueves 9 de julio : permanecerá cerrado el cruce de Paimún.

: permanecerá cerrado el cruce de Paimún. Viernes 10 de julio : el corte será en Tronador.

: el corte será en Tronador. Sábado 11 de julio: estará interrumpido el tránsito en Saturnino Torres.

En estos tres puntos se realizarán tareas de reclamado y fresado de la calzada, fundamentales para continuar con la ejecución de la nueva infraestructura vial.

Claudio Espinoza

La gran obra de la Avenida Mosconi

La obra de la Avenida Mosconi es uno de los proyectos de infraestructura más importantes que ejecuta actualmente la Municipalidad de Neuquén y busca transformar la actual traza de la ex Ruta 22 en un corredor urbano moderno, seguro y preparado para el crecimiento de la ciudad.

La obra contempla cuatro carriles por sentido de circulación, dos carriles de estacionamiento, nueva infraestructura pluvial de gran capacidad y una importante renovación del espacio público.

Según destacaron desde el Ejecutivo municipal, esta intervención permitirá resolver un histórico problema de escurrimiento de agua en el sector y mejorará significativamente la conectividad y la movilidad en uno de los accesos más transitados de la capital neuquina.