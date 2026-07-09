Venían a Neuquén con una carga de dudoso origen: terminaron con una causa de encubrimiento

Los controles policiales en las rutas de la región siempre arrojan sorpresas y, principalmente, ponen al descubierto distintos delitos.

Dos neuquinos fueron interceptados en Allen durante el traslado de una moto robada en Roca.

Dos neuquinos que trasladaban una moto robada en la caja de una camioneta fueron interceptados en la ciudad valletana de Allen y terminaron involucrados en una causa penal por el delito de encubrimiento .

El procedimiento se concretó en el inicio de esta semana hábil, en un control preventivo sobre la Ruta Nacional 22. De acuerdo a lo informado por la Policía rionegrina , los agentes del Cuerpo de Seguridad Vial frenaron la marcha de una Toyota Hilux y avanzaron con la identificación de sus ocupantes.

Los dos hombres explicaron que eran oriundos de Neuquén capital. En tanto, al ser consultados sobre una moto que llevaban en la caja, indicaron que la habían comprado una hora antes en General Roca.

Sin demorarse, los efectivos volcaron los datos de la moto, una Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, y comprobaron que tenía un pedido de secuestro de la Comisaría Tercera de Roca por el delito de hurto.

Gentileza Policía Río Negro

Frente a esta irregularidad, los uniformados se comunicaron con la fiscalía descentralizada de Allen y se ordenó que el conductor de la Hilux sea notificado del inicio de una causa por encubrimiento.

Una adquisición floja de papeles

La moto robada fue incautada y se avanzará en la investigación para establecer cómo llegó a manos de los dos hombres oriundos de esta capital. Al ser consultados, los dos sospechosos se limitaron a indicar que la habían comprado en Roca y que regresaban a Neuquén.

Sin embargo, al revisar el sistema del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), se estableció que el vehículo tenía un pedido de secuestro reciente emitido por la comisaría del centro de Roca.

El fenómeno delictivo ligado a las motos genera un intenso trabajo de las fuerzas de seguridad provinciales de Neuquén y Río Negro y como no se desconocen los movimientos de las bandas delictivas, se reiteran los operativos en rutas y también zonas urbanas.

Una moto de víctima neuquina incautada en Regina

Durante el último fin de semana, una moto sustraída en jurisdicción de la Comisaría Tercera de esta capital, apareció en la lejana ciudad valletana de Villa Regina.

En este caso, el operativo estuvo a cargo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) que, en cercanías de una estación de servicio, interceptaron a un sospechoso que se movilizaba en una moto.

El conductor del vehículo era un adolescente de 17 años y no tenía ningún papel del rodado, marca Honda Wave, de 110 centímetros cúbicos.

Al relevar los datos del cuadro y el motor, los agentes de la BMA rionegrina no tardaron en establecer que el vehículo tenía un origen irregular. Había sido sustraído el 20 de diciembre del año pasado y la víctima había realizado la denuncia en la comisaría del barrio Progreso de esta capital.

Gentileza Policía del Neuquén

Debido a que el sospechoso era un menor, se le dio intervención a la Comisaría de la Familia de Regina.

Auto sustraído en Neuquén capital trasladado a Cutral Co

Otro operativo por vehículos robados desarrollado esta semana tuvo su epicentro en el barrio Aeroparque de la ciudad de Cutral Co.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones de Cutral Co que, este último martes, avanzó con el relevamiento de los datos de un auto que permanecía estacionado y motivó las sospechas de los integrantes de la Policía.

Al relevar los datos, los efectivos comprobaron que el vehículo, un Peugeot 308, había sido robado en jurisdicción de la Comisaría Segunda de Neuquén capital y tenía vigente un pedido de secuestro.

Tras comprobar la situación del rodado, el personal del Departamento Tránsito Plaza Huincul se encargó de su traslado.