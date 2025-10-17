Sin descanso: la Policía no para de secuestrar motos robadas en operativos callejeros

En algunos casos, se ven obligados a perseguir a los conductores que no desconocen que el vehículo es sustraído. Ante las irregularidades, son imputados.

En la mayoría de los procedimientos, los conductores fueron demorados y trasladados a las comisarías.

Lamentablemente, el robo de motos es un delito que ocurre a diario y que causa múltiples perjuicios a las víctimas. De forma paralela, la Policía provincial busca ponerles freno a los ladrones y desarrolla operativos preventivos permanentes en el centro de esta capital y los barrios. En lo que va de la semana, se recuperaron vehículos de todas las cilindradas.

Uno de los procedimientos se concretó el miércoles por la mañana y estuvo a cargo de la División Motorizada dependiente de la Dirección de Coordinación General . A pesar de las señas realizadas a un motociclista que circulaba sin casco, no detuvo su marcha y fue necesario darle alcance a toda velocidad. La persecución fue intensa y se extendió hasta una zona de picadas, en el barrio Cuenca XVI. Temeroso de ser apresado, el delincuente terminó huyendo a pie y abandonando la moto.

Al revisar el rodado, una Honda de 150 cc. los agentes comprobaron que tenía limados los números de motor y chasis. Horas después, confirmaron que se trataba de una moto robada.

Quiso ocultarla en un aguantadero

También el miércoles, pero en Plottier, los efectivos de la Comisaría Séptima lograron recuperar una moto robada gracias al alerta de los operadores del Centro de Monitoreo Urbano.

Según lo informado por la Policía, el despliegue se concretó en la madrugada en un aguantadero de Avenida del Trabajo, donde un ladrón intentó ocultar una moto Honda de 300 cc.

En el lugar, se verificó la situación del vehículo y se estableció que los números de chasis y motor se encontraban limados.

departamento sustraccion automotores policia neuquen.jpg

Luego de brindar los distintos datos del rodado al personal del Departamento Sustracción Automotores, confirmaron que tenía un pedido de secuestro por el delito de robo. Ante esta irregularidad, fue apresado el hombre que intentó ocultarla.

Otro de los controles preventivos que derivó en el secuestro de una moto robada se concretó el martes pasado, en el cruce de las calles Hernán Poliansky y Delegados Territoriales Neuquinos. Sorprendidos por las maniobras peligrosas de un motociclista, los efectivos de la División Motorizada D.C.G. decidieron interceptarlo para avanzar en su identificación. Una vez más, al relevar los datos del vehículo, confirmaron que registraba un pedido de incautación por robo.

Motos robadas llevadas a otras ciudades

En tanto, en otro procedimiento que se llevó a cabo este último miércoles en Aluminé, personal de la Comisaría 29 logró incautar una moto sustraída en Neuquén capital.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles en horas de la noche, en el cruce de las calles Torcuato Modarelli y Cristian Joubert. Los efectivos interceptaron a un motociclista que circulaba sin casco y le solicitaron la documentación del vehículo en que se movilizada. El hombre se desentendió del pedido y dijo que no contaba con papeles.

Enseguida, ante la actitud del motociclista, se verificaron los números de chasis y motor y el sistema no tardó en comprobar que tenía un pedido de secuestro de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén capital.

En el inicio de la semana, la División Motorizada recuperó otra moto en Centenario luego de interceptar a dos sospechosos en el cruce de las calles Honduras y Perú.