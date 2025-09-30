Operativo insólito en el Limay: así lograron sacar la moto robada del agua

El operativo de remoción del vehículo quedó registrado en video y atrajo la atención de los vecinos.

Después de la impactante persecución policial que terminó con dos motochorros detenidos dentro del río Limay , a la altura de los clubes náuticos, llegó el momento de una tarea igual de compleja: sacar la moto que había quedado hundida en el agua. El procedimiento se desarrolló poco después de que los jóvenes fueran arrestados en plena fuga acuática.

La moto, una Honda XR 250 Tornado negra que había sido robada apenas cuatro días antes , permanecía sumergida en el brazo del río paralelo a la calle Río Negro. Allí se organizó un operativo para removerla, con la presencia de efectivos policiales y personal de apoyo que debió trabajar con cuerdas y fuerza coordinada para sacarla del agua.

Los uniformados delimitaron el sector y, con ayuda de vecinos que se acercaron a observar, comenzaron a maniobrar la moto para llevarla hacia la orilla. La fuerza de arrastre del agua y el peso del rodado mojado hicieron que la tarea requiriera varios intentos, en los que se necesitó no solo técnica, sino también paciencia para evitar que volviera a hundirse.

motochorros operativo cerrojo rio

El video del rescate muestra a los policías que llegaron remando al lugar en el que había quedado hundida la motocicleta. Finalmente, tras varios minutos lograron dar con ella, uno de los profesionales que llegaron al lugar, se sumergió en el agua y pudo levantarla.

Tras varios intento, la pudo llevar hasta la costa, donde fue revisada de inmediato para constatar daños.

La moto robada y sus antecedentes

El hallazgo confirmó lo que ya sospechaban los investigadores: el rodado que usaban los delincuentes tenía pedido de secuestro. Según precisó el comisario Luis Casal, había sido sustraído apenas unos días antes y estaba en la lista de vehículos buscados por la división Sustracción de Automotores.

Además del rodado, en el agua también se encontró el cortacadenas que los sospechosos utilizaban para cometer los ilícitos. Ese elemento fue secuestrado como prueba y se incorporó a la causa judicial.

Ladrones se tiraron al río Limay para zafar de ser atrapados así sacaron la moto

El rescate de la moto fue el último capítulo de un operativo que comenzó con un llamado de alerta por un intento de robo frente al supermercado Carrefour de calle Perito Moreno. Desde el Centro de Monitoreo se siguieron los movimientos de los delincuentes y se montó un cerrojo policial que terminó acorralándolos en la Isla 132 y la zona de los clubes.

La arriesgada decisión de lanzarse al agua no les sirvió de mucho: la ropa mojada y el peso de la moto dificultaron la huida. Uno de ellos sufrió un corte en la cabeza que requirió sutura, mientras que ambos quedaron a disposición de la fiscalía por robo y encubrimiento.

La reacción de los vecinos

El operativo de rescate no pasó desapercibido. Varios vecinos y transeúntes se acercaron para presenciar el procedimiento y filmaron el momento en el que la moto era arrastrada desde el fondo del río hasta la orilla. Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales, sumándose a los videos de la persecución y captura de los motochorros.

motochorros rio corta cadenas

Para muchos, el episodio reflejó no solo la peligrosidad de este tipo de hechos, sino también la rapidez de respuesta policial y el trabajo coordinado para evitar que la fuga terminara en una tragedia mayor.

Lo que viene en la causa

Con la moto ya en poder de la Policía, la Justicia avanzará con las pericias correspondientes para confirmar su procedencia y sumar pruebas contra los detenidos. Según informaron fuentes oficiales, uno de los jóvenes tenía pedido de captura vigente desde julio por robo de vehículos, agravado por la participación de menores.

Los investigadores no descartan que el dúo esté vinculado a otros hechos delictivos en la zona. Mientras tanto, la moto recuperada será entregada a su legítimo dueño una vez completadas las diligencias judiciales.