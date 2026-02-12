Recuperaron una moto robada que había sido abandonada en Plaza Huincul

El hallazgo de la moto se produjo el martes por la noche. No hubo demorados por el robo.

Los robos de motos no cesan pero afortunadamente, las tareas de la Policía permiten recuperarlas en poco tiempo. Se recuperó una moto robada en Plaza Huincul y nadie se quiso hacer cargo.

Según informaron desde el área de Prensa de la Policía provincial, el hallazgo fue protagonizado por personal de la Dirección Seguridad La Comarca, quienes realizaban patrullajes preventivos en el marco de tareas investigativas vinculadas a la sustracción de vehículos , controlando vehículos en la vía pública.

El procedimiento se concretó durante la noche del último martes, alrededor de las 20, cuando en ese contexto, los efectivos advirtieron la presencia de una motocicleta marca Gilera, modelo VC 150, de color negro , que se encontraba en aparente estado de abandono en la intersección de calle Chaco y Senillosa, en el barrio Otaño . La misma coincidía con una denunciada como robada recientemente, por lo que se pusieron a indagar en su origen.

Comisaría Sexta Plaza Huincul

Ante esta situación, se procedió a la verificación del rodado mediante los sistemas informáticos disponibles, logrando constatar que la misma registraba un pedido de secuestro activo en el marco de una investigación judicial por hurto de ciclomotor, tramitada por la Comisaría Sexta de Plaza Huincul.

Asimismo, el personal policial realizó averiguaciones en los domicilios cercanos con el objetivo de identificar a su propietario o a posibles responsables, aunque dichas diligencias arrojaron resultados negativos, ya que nadie se hizo cargo de la moto, posiblemente sabiendo de su naturaleza ilícita. También es posible que los ladrones no se hayan encontrado en el lugar, sino que hayan decidido descartarla tras utilizarla para cometer otro hecho, como ocurre en muchas ocasiones.

Lo cierto es que por este motivo, no se produjeron demoras, aunque la motocicleta fue trasladada a la sede de la División Investigaciones, donde quedó formalmente secuestrada.

Tras la realización de pericias de rigor, sería regresada a su legítimo dueño.

Tras un operativo, recuperaron una moto y el casco robados a un vecino

El robo de motos, generalizado en la región, se ha convertido en una preocupación para los vecinos. En este contexto, un operativo policial permitió recuperar una moto y el casco de seguridad de un vecino que había denunciado el hecho horas antes en la Comisaría Quinta de Centenario.

Fue el personal policial de la Comisaría 49 de Vista Alegre quien comenzó a trabajar en recuperar la moto tras un alerta emitida por el Centro de Monitoreo que informaba sobre la circulación de una moto recientemente sustraída. De inmediato, los efectivos que patrullaban la zona localizaron al sospechoso en inmediaciones de la calle Francisco Molla.

En el lugar, procedieron a darle la voz de alto e identificarlo. El individuo se desplazaba a bordo de una motocicleta de 150cc, la cual coincidía con el rodado denunciado como sustraído horas antes en jurisdicción de Centenario. Tras las verificaciones correspondientes, se dispuso la demora del conductor y el secuestro preventivo del rodado, que fue trasladado a la unidad policial para continuar con los trámites judiciales de rigor.