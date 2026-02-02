Salió una de las motos más baratas del mercado: qué trae y cuánto cuesta

Busca posicionarse como un referente para el trabajo, por su bajo consumo y practicidad.

En un momento en el que el bolsillo manda y todos buscan moverse sin gastar de más, salió a la venta en la Argentina una de las opciones sobre dos ruedas más accesibles. La protagonista es la Bajaj Bóxer CT100 , una street de entrada pensada para el uso diario, el trabajo y la ciudad.

La clave de esta novedad es simple: precio bajo , mecánica sencilla y foco en la practicidad. Por eso apunta directo a quienes necesitan una moto rendidora para todos los días, desde ir y venir al trabajo, hacer reparto o moverse por barrios y rutas cortas.

El lanzamiento llega, además, en un mercado de motos que viene con buen ritmo. En 2025 se registró un fuerte crecimiento en patentamientos y, con esa base, las marcas empujan propuestas que compitan en el segmento más masivo: el de las motos económicas , las que se eligen por consumo , mantenimiento y durabilidad .

En ese escenario, la Bajaj Bóxer CT100 busca destacarse con una receta bien clásica. Y lo hace con un número que, para muchos, es el primer filtro: su precio de lista.

Bajaj Bóxer CT100: qué trae, para quién es y por qué cuesta menos

La Bajaj Bóxer CT100 se ubica en el universo de las street chicas (hasta 150 cc), donde se prioriza la funcionalidad por encima de lo estético. Esto es: una moto de batalla, liviana y con un mantenimiento que no complique.

Bajaj Boxer CT100 Bajaj Boxer CT100. Corven

En cuanto a la mecánica, viene con un motor monocilíndrico de 102 cc, 4 tiempos, con refrigeración por aire. Entrega 7,5 HP y 8,2 Nm de torque, asociado a una caja de 4 velocidades: un conjunto simple, conocido y pensado para durar.

Uno de los puntos que más empuja su perfil “laburante” es la autonomía: con un tanque de 10,4 litros, la marca destaca su bajo consumo.

En el apartado ciclo, trae suspensión delantera telescópica y atrás un esquema SNS de doble resorte, orientado a soportar el castigo del uso urbano. Los frenos son a tambor en ambas ruedas, pero suma CBS (frenado combinado), que reparte la frenada entre los dos ejes para mejorar la estabilidad en situaciones típicas de ciudad.

Bajaj Boxer CT100 Bajaj Boxer CT100. Corven

Bajaj Bóxer CT100: equipamiento y datos clave para el uso diario

Sin prometer tecnología de alta gama, la Bajaj Bóxer CT100 agrega equipamiento útil para el día a día. Por ejemplo, incluye puerto USB tipo A para cargar el celular, algo cada vez más necesario para quienes trabajan arriba de la moto o dependen del GPS.

También trae caballete central y portaequipajes trasero, dos ítems que parecen menores, pero en la práctica hacen la diferencia para el uso intensivo. La iluminación es tradicional, con faro delantero halógeno y esquema trasero convencional.

Bajaj Boxer CT100 Bajaj Boxer CT100. Corven

En dimensiones, se mueve dentro de lo esperable para una street chica: 1.965 mm de largo, 752 mm de ancho, 1.072 mm de alto y 109 kilos en vacío, con un despeje de 169 mm. Eso le da una postura fácil de maniobrar.

Llega con tres combinaciones de colores (rojo, negro con rojo y negro con azul) y una garantía de 24 meses o 30.000 km, un dato importante en este segmento donde muchos compran mirando el costo total de tenerla.

Cuánto cuesta la Bajaj Bóxer CT100 en Argentina

El punto fuerte está en el precio: la Bajaj Bóxer CT100 tiene un precio sugerido de $1.990.000, lo que la mete de lleno entre las motos 0 km más baratas del mercado argentino.

En esa franja compite con modelos bien populares (una Honda Wave 110, por ejemplo, cuesta $3.327.000) y, según la comparación de mercado, queda por debajo de referentes masivos en precio, con una propuesta centrada en economía de uso, robustez y simplicidad mecánica, tres atributos que suelen pesar más que cualquier detalle estético cuando la moto es una herramienta de trabajo.