Microtráfico de drogas en Rincón de los Sauces: secuestro de cocaína, armas y tres detenidos

Un allanamiento que duró 7 horas dio resultados positivos y una vivienda fue clausurada por comercialización de estupefacientes.

El Departamento y División Antinarcóticos de Añelo realizó un allanamiento en una vivienda de Rincón de los Sauces por un posible punto de comercialización de estupefacientes. Luego de una larga investigación, se confirmó y el operativo dio resultados positivos encontrando drogas, dinero y armas de fuego .

El procedimiento se realizó este viernes por la noche a raíz de una denuncia anónima y su posterior investigación judicial a comienzos de enero. El mismo fue solicitado por el área encargada de Narcocriminalidad de la Fiscalía Provincial Única en relación con una causa de microtráfico de drogas .

En la denuncia se alertó de un domicilio en el que presuntamente se vendían drogas . A raíz de este dato, se dispusieron tareas de vigilancia y seguimiento por parte de efectivos policiales, quienes con el correr de los días detectaron movimientos compatibles con la venta de sustancias ilícitas.

Con este trabajo de campo realizado por las autoridades, se confirmó que en el lugar se realizaban actividades vinculadas al acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

drogas rincon de los sauces (2)

Casi 100 gramos de cocaína secuestrados y tres detenidos

Tras conocerse la actividad ilícita en la vivienda, la investigación se vio reforzada por una nueva denuncia anónima recibida a través de una aplicación oficial destinada a la prevención del delito.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó al magistrado interviniente órdenes de allanamiento, las cuales fueron otorgadas y ejecutadas hacia fines de enero.

Durante más de 7 horas se realizó el procedimiento que terminó con la detención de tres personas -dos hombres y una mujer- quienes ya fueron imputados.

allanamiento rincon de los sauces

Según informó la Policía del Neuquén, como resultado del allanamiento se secuestraron aproximadamente 91 gramos de cocaína, dos balanzas digitales, una importante suma de dinero en efectivo, municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, una computadora portátil, dispositivos de cobro electrónico, una cámara de vigilancia, elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga y un vehículo. Asimismo, la vivienda quedó clausurada de manera preventiva.

Operativos en Plaza Huincul

La División Antinarcóticos Cutral Co de la Policía de la provincia del Neuquén realizó este sábado dos allanamientos en Plaza Huincul y logró aprehender a dos personas y secuestrar una gran cantidad de estupefacientes que se encontraba fraccionada y lista para su venta.

Según se informó desde la Policía, en los allanamientos en barrio Otaño se secuestraron 150 dosis de clorhidrato de cocaína; varias flores de cannabis sativa; plantas de marihuana; más de 200.000 pesos, balanzas digitales y teléfonos celulares que eran utilizados por los investigados. Fueron aprehendidos dos hombres de 29 años.

Participaron de los allanamientos efectivos y móviles de las divisiones antinarcóticos Cutral Co y Zapala. La causa se inició por las tareas realizadas por los investigadores de la División Antinarcóticos Cutral Co. A partir de la recopilación de datos, surgió que una persona se estaba dedicando a la comercialización de estupefacientes en inmediaciones del barrio Otaño de Plaza Huincul y utilizaría una vivienda en construcción para llevar a cabo la actividad ilícita.