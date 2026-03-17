Vaca Muerta Insights: el ejemplo de Horacio Marín sobre como "tracciona" Vaca Muerta

El presidente y CEO de YPF puso como referencia a las estaciones de servicio de Plaza Huincul y Añelo y las comparó con la más icónica de Buenos Aires.

Este martes se desarrolla en el Casino Magic de Neuquén, la quinta edición del Vaca Muerta Insights , evento que reúne a los principales referentes políticos y empresariales de la industria del oil & gas. Uno de los principales expositores fue el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín que dejó, entre otras definiciones, un claro ejemplo sobre el crecimiento de la cuenca neuquina.

El dirigente de la compañía con mayoría accionaria estatal comenzó su exposición felicitando a la organización por la cantidad de presentes en el evento y referenció sobre cómo "tracciona Vaca Muerta".

En ese sentido, detalló que "la tercera estación de servicio que más vende de YPF en Argentina, la que está llegando a Plaza Huincul a mano derecha y la cuarta es la de la meseta de Añelo, fijate si no tracciona Vaca Muerta" , ironizó.

"Es muy impresionante, el año pasado no era así", agregó Marín y dijo que "la estación insignia de Figueroa Alcorta en Buenos Aires, que extraordinaria, no vende ni la mitad que la de Añelo".

Reel Marín sobre las estaciones de servicio y cuánto venden

Sobre el precio del petróleo y los combustibles

Sobre el precio del petróleo que venía a la baja antes del conflicto bélico en Medio Oriente, Marín dijo que "el precio del petróleo es muy difícil de estimar, cuando parece que va a estar bajo, vos tenés que preparar a la compañía para ese escenario, pero una guerra es un cisne negro". "Nadie lo sabe, pero yo creo que esto es transitorio", añadió respecto a la escalada por la guerra.

"Si vos ves la actividad de YPF en Vaca Muerta, vas a notar un primer semestre más flat y después agarrate porque te rompemos la cabeza". "Si vos ves la actividad de YPF en Vaca Muerta, vas a notar un primer semestre más flat y después agarrate porque te rompemos la cabeza".

"Si es un efecto transitorio, porque yo me voy a ganar 2 millones de dólares en 20 mil si yo quiero que YPF sea la argentinidad al palo". "¿Entonces, qué hacemos? Nos ubicamos en el día previo a la guerra y solamente trasladamos el impacto real que tiene en las arcas de YPF, los aumentos que nos generan las compras de petróleo", precisó Marín. "Tenemos un acuerdo honesto y moral con los consumidores", cerró el tema y pidió un aplauso de los presentes.

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Costo de servicios

Respecto del costo de los servicios en empresas aseguró que respecto a la exposición del año pasado bajaron considerablemente los precios de algunos servicios especiales.

"Venían las propuestas y eran todas iguales", contó Marín a modo de anécdota y explicó: "Cuando yo estudié economía, los textos sobre oligopolios decían que 'hablan en un café y se ponen de acuerdo', de casualidad todos tenían los mismos números".

"Hay dos formas de romper un oligopolio, con competencia o con monopolio. Entonces les dije: uno de los dos va a estar afuera. Y hoy tenemos precios honestos y morales de lo que corresponde para nuestra actividad, comparado con Permian, hay costo argentino en el medio que no les puedo pedir que bajen de ahí", remató.