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en vivo QUINTA EDICIÓN LA MAÑANA | NEUQUEN - 17 de marzo de 2026 - 08:33

Vaca Muerta Insights 2026 en VIVO: la industria energética se debate en Neuquén

Los principales referentes del oil & gas se dan cita en el evento organizado por LM Neuquén, Más Energía y EconoJournal.

Este martes se realiza la quinta edición del Vaca Muerta Insights.

Este martes se realiza la quinta edición del Vaca Muerta Insights.

Vaca Muerta Insights

EN VIVO

Desde las primeras horas de este martes, los ejecutivos de las principales operadoras, autoridades nacionales y provinciales, economistas y empresas de servicios participarán de Vaca Muerta Insights 2026 en Neuquén. El evento comienza a las 8 horas en el Casino Magic y que pondrá en discusión el presente y el futuro del desarrollo del shale.

Organizado por LM Neuquén, Más Energía y Econojournal, reúne a referentes del sector en un momento de gran expansión de la actividad en la cuenca neuquina.

Vaca Muerta Insights 2026 previa (4)
Vaca Muerta Insights: quiénes serán los ejecutivos que debatirán el futuro del shale

Vaca Muerta Insights: quiénes serán los ejecutivos que debatirán el futuro del shale

En Vaca Muerta Insights 2026 se analizarán los planes de inversión de las operadoras, los nuevos proyectos en marcha, los desafíos logísticos vinculados a la infraestructura de transporte y el papel de la cadena de valor en la consolidación del no convencional. La agenda incluye exposiciones de ejecutivos de compañías como YPF, Tecpetrol, Vista Energy, Pluspetrol, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE), TotalEnergies y Chevron, junto con la participación de autoridades del Gobierno nacional y especialistas en economía y comercio internacional.

También habrá espacio para debatir el rol del midstream en la expansión productiva, el rol de las empresas de servicios en la actividad y la formación especializada de recursos humanos para la industria.

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Rolando Figueroa en Vaca Muerta Insights

En el panel moderado por el director de EconoJournal, Nicolás Gandini, y por Hugo Alonso, de Literal.ar, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió a los principales temas de la agenda energética.

En primera instancia, habló sobre el reciente Argentina Week y el clima de inversiones al que calificó "muy propicio". "El evento organizado por Cancillería fue muy importante, sin precedentes y despertó muchísimo interés. Siempre quedaba gente afuera de las exposiciones".

"Da pena la mirada que se le quiere dar desde algunos periódicos. Parece que quieren que a la Argentina le vaya mal", enfatizó Figueroa respecto de las críticas al Argentina Week.

"Hay una sinergia entre la gente los diferentes Estados y la gente de la industria. Hoy se desarrolla todo un dilema alrededor de la energía en el mundo que a nosotros nos da mucho potencial. Es una zona libre de conflicto y si a eso le agregamos seguridad jurídica, macroeconomía estable y respaldo político, las cosas están dadas para que esta vez sea así", agregó el gobernador.

Sobre el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el gobernador de Neuquén dijo: "Yo siempre rescato su figura, porque cuando comenzó parecía que estaba hablando en soledad del GNL y ahora ha tomado otros ribetes, es otra realidad". "Pero no es nuevo esto de que cuando alguien quiere meterle para adelante, hay gente que parece que quiere que las cosas fracasen", afirmó.

Respecto a esas críticas, Figueroa dijo que también le pasó a Jorge Sapag, y agregó: "Lo nombro siempre porque creo que tiene gran mérito, que comenzó a recorrer distintos lugares para que le presten atención a que acá teníamos la solución para generar trabajo, tener soberanía y seguridad energética que hoy nos permite salir al mundo".

El panorama electoral que se viene y el clima de inversiones

Consultado por los armados electorales que empiezan a organizarse de cara a 2027, la relación con el Estado nacional, y cómo se mira el futuro hidrocarburífero en ese sentido, Figueroa dijo: "Tenemos muy en claro la hoja de ruta que tenemos que tener. Estamos dando un pie importante para que a la Argentina le vaya bien. La relación que se quiera tener con las provincias depende de los gobiernos nacionales".

"Hay que tratar de que el debate electoral sea lo más corto posible, eso nos va a permitir tener una mirada mucho más allá y comenzar a visualizar ese plató de producción que tenemos que construir entre todos más allá de 2031 y para eso tenemos que trabajar mucho estos próximos 5 o 6 años. Una vez que pasen las elecciones, vamos a poder armar todo para enfrentar la próxima etapa de los hidrocarburos que creemos que va a ser la mejor y la gran oportunidad de la Argentina", aseguró.

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Juan Carlos Schroeder en la apertura del evento

El director de LM Neuquén agradeció a los oradores y público presente y a las marcas que acompañan el evento que crece año a año.

Juan Carlos Schroeder Vaca Muerta Insights
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Agenda de Vaca Muerta Insights 2026

08:20 | Apertura

  • Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

09:20 | Vaca Muerta en expansión: mapa de actividad, nuevos proyectos y objetivos de YPF

  • Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

09:30 | La agenda de Oil&Gas del gobierno nacional

  • María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación.

09:50 | Vaca Muerta como un play consolidado de petróleo y gas

  • Ricardo Ferreiro, presidente Oil&Gas de Tecpetrol.
  • José Biondi, gerente de Activo, Tecnología e Innovación de Vista Energy.
  • Carlos Gilardone, CEO de Quintana Energy.

10:20 | Coffee Break

10:40 | La expansión de las fronteras productivas de Vaca Muerta

  • Julián Escuder, country manager de Pluspetrol.
  • Horacio Turri, director de Exploración y Producción de Pampa Energía.
  • Fausto Caretta, managing director de Pan American Energy.

11:05 | La visión de las empresas internacionales

  • Sergio Mengoni, director de Total Austral y country chair de TotalEnergies en Argentina.
  • Ana Simonato, country manager de Chevron.

11:30 | Midstream: la ampliación del sistema actual, open season y sinergias operativas

  • Ricardo Hösel, CEO de Oldelval.
  • Oscar Sardi, CEO de TGS.

11:55 | Vaca Muerta: ¿Una locomotora para aumentar exportaciones primarias o una oportunidad para generar capacidades en otras cadenas?

  • Nicolás Gadano, Empiria Consultores.
  • Juan Carlos Hallak, economista.
  • Marianela Villegas, founder de Consultora MV.

12:20 | Panel Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor

  • Daniel González, secretario de FECENE.
  • Pablo Fiscaletti, presidente de QM Equipment S.A.
  • Carolina López, directora de Business Development para LATAM de Nabors.
  • Constantino Espinosa, director de Proyectos de Tenaris Oil & Gas Services.

12:45 | Panel Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor II

  • Nicolás Cappellari, CEO de Galileo Technologies.
  • Jerónimo Bunge, Clear Petroleum.
  • Christian Balatti, country manager de Stefanini Argentina.
  • Mariano Rebollo, business development senior manager de Techint.

13:15 | Apuntalando Vaca Muerta: un entrecruzamiento entre educación y desarrollo

  • Gustavo Schiappacasse, director de Fundación YPF.
  • María Sol Irastorza, gerenta de Recursos Humanos de Halliburton Argentina.
  • Claudia Borbolla, gerenta de Asuntos Públicos de Total Energy.
  • Mónica Bennett, gerente de Desarrollo de Clientes de SAIT (Southern Alberta Institute of Technology).

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