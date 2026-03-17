Vaca Muerta Insights 2026 en VIVO: la industria energética se debate en Neuquén

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Rolando Figueroa en Vaca Muerta Insights

En el panel moderado por el director de EconoJournal, Nicolás Gandini, y por Hugo Alonso, de Literal.ar, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió a los principales temas de la agenda energética.

En primera instancia, habló sobre el reciente Argentina Week y el clima de inversiones al que calificó "muy propicio". "El evento organizado por Cancillería fue muy importante, sin precedentes y despertó muchísimo interés. Siempre quedaba gente afuera de las exposiciones".

"Da pena la mirada que se le quiere dar desde algunos periódicos. Parece que quieren que a la Argentina le vaya mal", enfatizó Figueroa respecto de las críticas al Argentina Week.

"Hay una sinergia entre la gente los diferentes Estados y la gente de la industria. Hoy se desarrolla todo un dilema alrededor de la energía en el mundo que a nosotros nos da mucho potencial. Es una zona libre de conflicto y si a eso le agregamos seguridad jurídica, macroeconomía estable y respaldo político, las cosas están dadas para que esta vez sea así", agregó el gobernador.

Sobre el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el gobernador de Neuquén dijo: "Yo siempre rescato su figura, porque cuando comenzó parecía que estaba hablando en soledad del GNL y ahora ha tomado otros ribetes, es otra realidad". "Pero no es nuevo esto de que cuando alguien quiere meterle para adelante, hay gente que parece que quiere que las cosas fracasen", afirmó.

Respecto a esas críticas, Figueroa dijo que también le pasó a Jorge Sapag, y agregó: "Lo nombro siempre porque creo que tiene gran mérito, que comenzó a recorrer distintos lugares para que le presten atención a que acá teníamos la solución para generar trabajo, tener soberanía y seguridad energética que hoy nos permite salir al mundo".

El panorama electoral que se viene y el clima de inversiones

Consultado por los armados electorales que empiezan a organizarse de cara a 2027, la relación con el Estado nacional, y cómo se mira el futuro hidrocarburífero en ese sentido, Figueroa dijo: "Tenemos muy en claro la hoja de ruta que tenemos que tener. Estamos dando un pie importante para que a la Argentina le vaya bien. La relación que se quiera tener con las provincias depende de los gobiernos nacionales".

"Hay que tratar de que el debate electoral sea lo más corto posible, eso nos va a permitir tener una mirada mucho más allá y comenzar a visualizar ese plató de producción que tenemos que construir entre todos más allá de 2031 y para eso tenemos que trabajar mucho estos próximos 5 o 6 años. Una vez que pasen las elecciones, vamos a poder armar todo para enfrentar la próxima etapa de los hidrocarburos que creemos que va a ser la mejor y la gran oportunidad de la Argentina", aseguró.