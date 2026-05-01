Desesperado rescate de un padre y su hijo en el río Neuquén: tenían principio de hipotermia

Ocurrió en la tarde de este feriado. Fueron rescatados por los Bomberos Voluntarios de Centenario aguas debajo del dique Ballester.

La rápida respuesta del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario fue clave para rescatar con vida a un padre e hijo de las aguas heladas del río Neuquén , bajo el dique Ballester .

Los bomberos recibieron un llamado de pedido de auxilio a las 15.57 para dos personas, un padre y su pequeño hijo de 7 años porque se les había dado vuelta el kayak cuando se encontraban navegando en el río Neuquén. Estaban a la orilla de la compuerta en el dique Ballester. Ambos son oriundos de Vista Alegre Norte, de hecho residentes a pocos metros del lugar.

Activaron la guardia de bomberos de forma inmediata, partió una camioneta con una moto de agua. “En el término de 10 minutos estaba en el lugar, es una distancia importante, más o menos de unos 15 km, con alguna dificultad para ingresar por el tema de los bloqueos que tiene la orilla del dique, pero ingresamos, bajamos la embarcación y en menos de 5 minutos pudimos resolver la situación. Rescatamos primero al menor que estaba muy asustado y con mucho frío. El agua está muy muy helada ”, relató el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, a LM Neuquén .

Se había dado vuelta el kayak, el padre lo puso al pequeños sobre la embarcación, pero al haber pedido el remos no tenían forma de volver a la orilla. “Rescatamos primero al menor y después fuimos por el mayor que lo sacamos junto con la embarcación a tierra firme”, agregó Álvarez.

rescate- dique- Vista Alegre-1 Gentileza Bomberos Voluntarios de Centenario

Principio de hipotermia

El bombero señaló que los encontraron con un principio de hipotermia importante por las bajas temperaturas del cauce. Al tiempo que destacó que "en estos casos, es muy importante el tiempo de respuesta, que fue inmediato".

Explicó que, como servicio de emergencia, mantienen una guardia los 365 días del año de cinco bomberos en todos los turnos, mañana tarde noche y eso les permite tener la respuesta en menos de 40 segundos en la calle.

Si bien padre e hijo viven cerca del río, el bombero observó que "no tuvieron en cuenta el tema de la corriente y de los remolinos" y lamentó que sólo el niño tuviera salvavidas y no así su padre. "Esta situación lo pone en riesgo ante una posibilidad de que el río se lo lleve y, sobre todo, porque los remolinos que hay en el lugar realmente son bastante importantes".

Rescate a un padre y su hijo de 7 años del río Neuquén

Inversión que valió la pena

Desde Bomberos de Centenario subrayaron que habían invirtido en la compra de una moto de agua de 250 cm cúbicos. Ganaron con esta embarcación en practicidad y rapidez para ser puesta en el agua de forma inmediata y realizar rescates. "Es un es una moto de agua realmente grande que tiene una plataforma para poder rescatar y, además, también nos permite de hacerlo en forma completamente segura. De hecho fue lo que lo que hicimos para rescatar primero al menor y después al mayor junto con la embarcación", resumió Álvarez.