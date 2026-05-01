Cuánto cuesta comer en la Fiesta Nacional del Chef Patagónico: la guía de precios

En su vigésima edición, y como ya es costumbre, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico tienta con sus gastronomía de montañana. Los más de cuatro mil visitantes que pasaron por la primera jornada del evento, este viernes primero de mayo, colmaron los stands para saborear algunas de las propuestas que incluían ingredientes típicos de la zona, como chivo, cordero, trucha o piñones.

¿Cuánto cuesta comer en la Fiesta Nacional del Chef Patagónico 2026? Gran parte de los restaurantes, bares y emprendendores gastronómicos de Villa Pehuenia Moquehue se sumaron al patio de comidas del festival. A ellos se sumaron los cocineros de la Ruta de la Cocina Neuquina, la globa de Patagonia de Vinos y otros stands y foodtrucks que atraían a los visitantes con sus recetas innovadoras.

La cazuela de cordero se consigue a 18.000 pesos la porción, mientras que el lomo a la cacerola con hongos de pino se vende por 22.000 pesos. El locro campero, uno de los platos elegidos en esta fecha, fue una de las estrellas del evento, con un valor de 16.000 pesos la porción.

Entre las propuestas más novedosas se contaba el sushi de trucha, a un valor de 14.000 pesos. Por ese mismo valor se ofrecen distintos tipos de pastas, con sorrentinos de hongos y masa de harina de piñón entre las propuestas más identitarias.

Para los amantes de la comida rápida se consiguen pizzas desde 15.000 pesos, así como panchos, taco-pizzas y hasta choripanes con chorizos de ciervo, todas versiones más gourmet de los platos más tradicionales.

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Por 15.000 pesos también se consigue croquetas de papa rellenas de trucha y arancini de cordero con queso azul. Ese mismo valor tienen los crepes braseados al Malbec.

Postres y bebidas en el predio

Los que buscan opciones dulces pueden comer waffles de avellanas a 13.000 pesos, tabletas de chocolate por 10.000 pesos y paletas de helados patagónicos a partir de 7.500 pesos.

Entre las bebidas, que se conseguían desde los 3.000 pesos, se contaban también las cervezas artesanales, que requerían la compra de un eco vaso que hace las veces de souvenir, a dos mil pesos, y con recargas de 5.000 pesos. También se ofrecían licuados de frutas rojos y limonadas con piñón, como una opción distintiva del evento.

Fiesta del Chef Patagónico.

Recetas innovadores con ingredientes típicos

“Todos los platos son muy elegidos, pero el chivo siempre es la opción más buscada“, dijo Emanuel Antimi, chef del hotel Alto Traful, que aportó la identidad del sur de Neuquén en algunos de los platos. El stand congregaba a los cocineros de distintos puntos de la provincia para actuar como embajadores de los sabores más icónicos de la región.

fiesta del chef patagónico

Ciervo al disco, sushi de trucha, sorrentinos con hongos de pino y limonadas con piñón forman parte de la oferta gastronómica del festival, que mezcla recetas tradicionales con ofertas innovadores, platos sorprendentes o esas preparaciones que le dan una vuelta de tuerca gourmet a los ingredientes típicos de Neuquén.

Cómo sigue el programa de la Fiesta Nacional del Chef

La música también es protagonista con DJ Fran Gosetti desde las 17 en el patio regional, y espectáculos en el patio gourmet desde las 20 con Runa, Matías Hermosilla y Trawün, y Guille Quiroz.

El sábado 2 de mayo continuará la actividad desde las 11 en el auditorio con el taller laboratorio “Cómo transformar productos del territorio en valor gastronómico, cultural y económico”, a cargo de Juani Gerardi. A las 12 se desarrollará “Sabores en Desafío: Especial Quesos”, con la participación de 20 productores, 20 cocineros y la coordinación de Mauricio Couly junto a la Asociación Latinoamericana de Queseros Artesanos, en una propuesta interactiva donde el público elegirá a los ganadores.

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Por la tarde, volverá el espacio para infancias con “Kocinerito’s por un día” a las 14, mientras que las clases magistrales darán lugar a “Cocina Argentina” con representantes de Salta a las 14, Mendoza a las 15.15, Córdoba a las 16.30, Chaco a las 17.45; la participación de Dolly Irigoyen a las 19 como madrina del evento, y el cierre a las 20.15 con Neuquén a cargo de Pablo Buzzo junto a referentes patagónicos. La jornada se completará con DJ Fran Gosetti desde las 17 y shows musicales en el patio gourmet desde las 21 con Nenes de Antes y a las 22 con Blues del Garage.

El domingo 3 de mayo, desde las 12, el patio gourmet recibirá la presentación especial del grupo de danzas folklóricas Aifin Purrum de Villa Pehuenia Moquehue. A las 13, la “Fiesta de Sabores” reunirá a cocineros y cocineras en la terraza del sello de distinción de la gastronomía neuquina, donde se elaborarán más de 20 platos con productos regionales. A las 14 se presentará la torta aniversario por los 20 años de la fiesta, con degustación abierta al público, y a las 15 se realizará el esperado sorteo del Toyota Yaris, marcando el cierre de esta edición.