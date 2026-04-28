A puro sabor en Villa Pehuenia: programa completo de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico

Será desde este viernes 1° hasta el domingo 3. Se sorteará una 0 Kilómetro y también se podrá asistir a una clase magistral de la madrina del evento, Dolly Irigoyen.

Villa Pehuenia se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico , que se desarrollará del viernes 1 al domingo 3 de mayo, con una agenda cargada de actividades que invitan a disfrutar la gastronomía regional en todas sus formas. El evento abrirá sus puertas al público el viernes de 12 a 00, el sábado de 10 a 00 y el domingo de 10 a 17, que incluye a las 15 el gran sorteo de un Toyota Yaris.

A partir de la primera jornada el Espacio de Formación Gastronómica comienza con la elaboración de la “Torta de las 20 ediciones” a las 11, una creación que se desarrollará durante todo el fin de semana junto al cocinero Nahuel Salas .

A las 12 se realizará un taller de producción orgánica de vegetales con Estefanía Ferrari , seguido a las 13 por un taller de elaboración de embutidos con Martín Mosqueira y Christian Itcovici . En paralelo, desde las 14 en la terraza del patio de cocina regional, los más chicos podrán participar de “Kocinerito’s por un día” junto a Juan Solorza .

Durante el mismo viernes las clases magistrales reunirán a estudiantes de gastronomía de distintas instituciones y referentes de toda la Patagonia en el segmento “Cocina la Patagonia”, que incluirá presentaciones de La Pampa a las 15, Río Negro a las 16.15, Tierra del Fuego a las 17.30, Chubut a las 18.15, Santa Cruz a las 19.30 y Chile a las 20.45.

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Un espacio para la música

La música también será protagonista con DJ Fran Gosetti desde las 17 en el patio regional, y espectáculos en el patio gourmet desde las 20 con Runa, Matías Hermosilla y Trawün, y Guille Quiroz.

El sábado 2 de mayo continuará la actividad desde las 11 en el auditorio con el taller laboratorio “Cómo transformar productos del territorio en valor gastronómico, cultural y económico”, a cargo de Juani Gerardi. A las 12 se desarrollará “Sabores en Desafío: Especial Quesos”, con la participación de 20 productores, 20 cocineros y la coordinación de Mauricio Couly junto a la Asociación Latinoamericana de Queseros Artesanos, en una propuesta interactiva donde el público elegirá a los ganadores.

Festial Chef pehuenia

Para ver a Dolly Irigoyen

Por la tarde, volverá el espacio para infancias con “Kocinerito’s por un día” a las 14, mientras que las clases magistrales darán lugar a “Cocina Argentina” con representantes de Salta a las 14, Mendoza a las 15.15, Córdoba a las 16.30, Chaco a las 17.45; la participación de Dolly Irigoyen a las 19 como madrina del evento, y el cierre a las 20.15 con Neuquén a cargo de Pablo Buzzo junto a referentes patagónicos. La jornada se completará con DJ Fran Gosetti desde las 17 y shows musicales en el patio gourmet desde las 21 con Nenes de Antes y a las 22 con Blues del Garage.

El domingo 3 de mayo, desde las 12, el patio gourmet recibirá la presentación especial del grupo de danzas folklóricas Aifin Purrum de Villa Pehuenia Moquehue. A las 13, la “Fiesta de Sabores” reunirá a cocineros y cocineras en la terraza del sello de distinción de la gastronomía neuquina, donde se elaborarán más de 20 platos con productos regionales. A las 14 se presentará la torta aniversario por los 20 años de la fiesta, con degustación abierta al público, y a las 15 se realizará el esperado sorteo del Toyota Yaris, marcando el cierre de esta edición.

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La Fiesta Nacional del Chef Patagónico es organizada por la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén, el IJAN, el BPN y la Cámara de Turismo local, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más importantes de la Patagonia.