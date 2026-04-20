La historia del pibe de Villa Pehuenia que entrena en Chile y la rompe en Panamá

El neuquino juega al bádminton y es uno de los representantes argentinos en los Juegos Suramericanos.

El bádminton está lejos de ser un deporte popular en nuestro país. Sin embargo, hay quienes los practican en Neuquén y uno de ellos representa a Argentina a nivel internacional. Se trata de Francesco Cappi , un adolescente de Villa Pehuenia que con su familia hace un gran esfuerzo para poder desarrollar su carrera.

Por estos días, el oriundo del interior de la provincia es parte de la delegación nacional en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Panamá .

francesco cappi bádminton (3) Fotos: Sergio Dovio

Pero para poder entrenar, Francesco tiene la particularidad de que muchas veces tiene que viajar a Chile, ya que en su ciudad de origen no hay canchas aptas para jugar. "Hay poca infraestructura. O salimos a Chile los fines de semana o a Neuquén o a Buenos Aires. Salimos los sábados los más temprano que se pueda y volver el domingo lo más tarde que se pueda para aprovechar todo el entrenamiento. Es un esfuerzo enorme pero por ahora viene dando resultados", detalló a Sergio Dovio en Panamá.

Papá, mamá y su hermano lo acompañaron en este viaje: "Ayuda un montón que estén ellos, yo creo que es una ventaja sobre el resto porque tengo acá a mi familia que siempre me acompaña y siempre me apoya".

francesco cappi bádminton familia Fotos: Sergio Dovio

Ese apoyo es clave y ayuda al pibe neuquino a poder entrenar y seguir estudiando en el secundario en Pehuenia.

Ahora, Cappi tendrá el próximo partido frente a un colombiano. Será el martes ante el cafetero Jerónimo Giraldo.

"Va a ser un partido complicado, el chico es muy bueno, pero yo vengo con ganas de ganar así que voy a darlo todo. Si se da la ocasión de dar el batacazo, paso a semis", afirmó.

El cambio de clima es un factor para los deportistas argentino, sobre todo para los neuquinos que enfrentan la humedad y las altas temperaturas. Igualmente, Francesco se lo toma con tranquilidad: "El calor me afecta, se hace muy pesado. Pero en cuanto a experiencia, de las mejores que estoy teniendo y con ganas de seguir jugando".

Máximo Rettig compite en dobles

Máximo Rettig es otro de los deportistas neuquinos que representa al país en Panamá. El lunes no pudo avanzar en el individual masculino de bádminton, pero intentará hacerlo en el dobles mixto y en el dobles masculino.

máximo rettig bádmiton (2) Máximo Rettig, otro de los representantes neuquinos. Fotos: Sergio Dovio

En el primero, hace dupla con Milena Oliva, donde enfrentarán a los venezolanos Fabricio Rodríguez y Bárbara Lamas. En el masculino el binomio es neuquino, porque comparte con Cappi y se verán las caras frente a Rodríguez y Johalbert Laverde.

máximo rettig bádmiton Fotos: Sergio Dovio

Detalles básicos del bádmiton

El bádminton es un dinámico deporte de raqueta que se juega en una pista dividida por una red, ya sea en formato individual o de dobles. A diferencia de otros deportes similares, no se utiliza una pelota, sino un volante (o pluma) diseñado con una base de corcho y plumas naturales o sintéticas.

El objetivo principal es golpear el volante para que cruce la red y caiga dentro de las líneas del campo contrario sin que el oponente logre devolverlo. Es reconocido mundialmente por su velocidad, exigiendo a los jugadores reflejos, agilidad explosiva y una gran resistencia física.