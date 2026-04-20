No funciona ChatGPT y hay quejas de millones de usuarios: qué sucedió

Los inconvenientes de la Inteligencia artificial se reportan este lunes en todo el mundo.

Los servidores del ChatGPT registran problemas a nivel global. El chatbot más utilizado, quedó completamente inoperativo , dejando en el aire tareas profesionales, académicas y creativas que dependen de su procesamiento.

En Argentina, según detectó Downdetector, el 90% de los usuarios indicaron que el problema se concentra en los servidores de la IA, que no permite realizar consultas. Las primeras advertencias surgieron a partir de las 11 de la mañana.

Por el momento, el chat conversacional no recibía preguntas nuevas ni permitía abrir conversaciones anteriores.

Los especialistas apuntan a posibles fallas técnicas en los servidores o tareas de mantenimiento no anunciadas. Nno hay una estimación precisa sobre cuándo volverá a funcionar con normalidad, aunque en la mayoría de los casos similares, el servicio se restablece en el mismo día.

caida chat gpt (2)

La empresa de inteligencia artificial de Sam Altman, con sede en Estados Unidos, proporciona a los usuarios acceso a un conjunto de herramientas y aplicaciones de inteligencia artificial, que incluyen ChatGPT (Chat GPT, chatgpt.com), Sora, Dall-E, Data Analyst, Web Browser, Writing Coach y muchos otros, no dio una razón hasta el momento.

Hace algunos minutos, el chat de a poco fue reactivandose, pero tampoco indica que fue lo que ocurrió: "el pico de reportes fue muy fuerte, con miles de denuncias en pocos minutos en Europa, Estados Unidos y América Latina", respondió GPT a una consulta sobre cuál fue su falla.

Cuáles son las alternativas a ChatGPT

ChatGPT no es el único chatbot impulsado por inteligencia artificial. Por tanto, los usuarios pueden acudir a ciertas alternativas como Gemini de Google, Copilot de Microsoft, Meta AI de Meta y presente en WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger, así como a Grok de X.

Gemini de Google

Para utilizar esta IA, basta con ingresar con una cuenta personal de Google. Actualmente, la compañía está probando Gemini 2.0 Flash Experimental, una reciente versión que aseguran es más rápida y mejor al ejecutar varias tareas al tiempo.

Gemini está disponible en su página web como en su aplicación móvil disponible para Android y iPhone.

Copilot de Microsoft

Copilot, por su parte, se puede utilizar sin necesidad de una cuenta mientras sean las primeras consultas. Luego, es necesario ingresar con una cuenta de Microsoft. Cuenta con la capacidad de generar imágenes y utiliza un modelo de IA de OpenAI.

Meta AI en WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger

Meta AI es el chatbot con inteligencia artificial de Meta que está presente en sus redes sociales. Se encuentra representado por un ícono de círculo azul. Permite la consulta de preguntas generales como recetas, traducciones y consejos del día a día. Para algunas preguntas, cuenta con la capacidad de complementarse con enlaces.

Grok de X

Grok es un chatbot integrado en la red social X y recomendada por algunos usuarios ante la caída de ChatGPT. Cabe señalar que su uso gratuito está limitado a 10 preguntas por cada 2 horas. Mientras que los usuarios con suscripción premium si pueden utilizarlo con normalidad.

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