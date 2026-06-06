Un herido recibió un disparo tras una pelea que comenzó en un bar

El incidente ocurrió durante la madrugada de este sábado. La víctima sufrió una herida de arma de fuego en una mano y fue asistida por personal de salud.

La policía intervino en el hecho ocurrido a las afueras de un bar.

Un hombre resultó herido de bala durante la madrugada de este sábado luego de una pelea que, según las primeras informaciones, se habría iniciado en el local nocturno Cabrón, ubicado en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes.

De acuerdo con fuentes policiales, alrededor de las 5 de la madrugada se recibió un llamado alertando sobre presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona de las calles Laguna Verde y Cerro Teta.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una persona tendida en la vía pública con manchas de sangre en sus prendas. Ante la situación, se solicitó de inmediato la presencia de personal sanitario para asistir al herido.

La pelea se habría iniciado dentro del local nocturno

Según los testimonios recabados por la Policía, momentos antes se habría producido una gresca en el interior de un bar, conflicto que posteriormente se trasladó hacia el exterior del establecimiento.

En ese contexto, uno de los involucrados habría efectuado varios disparos contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.

Como consecuencia del ataque, un joven sufrió una herida de arma de fuego en una de sus manos, a la altura de la muñeca. Fuentes policiales indicaron que la víctima se encontraba consciente al momento de recibir atención médica.

Buscan al presunto autor de los disparos

Testigos del hecho señalaron a un presunto autor de los disparos. Sin embargo, cuando los efectivos arribaron a la escena, el sospechoso ya no se encontraba allí y habría abandonado la zona con rumbo desconocido.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el episodio, identificar a todos los involucrados y determinar las responsabilidades del caso.

Escuchó piedrazos, salió de su casa y le dispararon

Lo que empezó como ruidos de piedras contra una vivienda terminó en una escena de miedo para un adolescente y su familia. El joven salió junto a un amigo para ver qué estaba pasando, hizo un reclamo en la calle y, según la fiscalía, un hombre sacó un arma de fuego y disparó en su dirección. La víctima no fue herida, pero el hecho llegó a la Justicia.

El ataque ocurrió el 13 de noviembre de 2025, cerca de la medianoche, en inmediaciones de Lagos del Sur y Pérez Novella, en la ciudad de Neuquén. En ese sector, de acuerdo con la investigación provisoria, el adolescente estaba en la casa cuando escuchó que arrojaban piedras contra la casa.

perez novela y lagos del sur

La víctima salió junto a un amigo para ver qué ocurría. En una esquina cercana observaron a J.J.M. acompañado por otras dos personas. Según la acusación presentada por la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Faustino Zabala, el adolescente les reclamó por los piedrazos y allí comenzó una discusión que escaló rápidamente.

De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, en medio del cruce verbal, el imputado extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo en dirección al adolescente. El proyectil no impactó contra la víctima.

La situación continuó unos minutos después, cuando intervino un hermano del joven. En ese momento, según la fiscalía, el acusado volvió a disparar. No se informaron personas heridas, aunque la secuencia quedó incorporada a la investigación penal.