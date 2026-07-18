Yuco, el atractivo paraíso cerca de San Martín de los Andes que también se vive en invierno

Es un sitio que atrapa y es ideal para el disfrute sin prisa. Cómo llegar a uno de los sitios más buscados para las postales de la cordillera neuquina.

Hay lugares que parecen hechos para caminar despacio. Donde el silencio tiene sonido propio, el aire huele a bosque húmedo y cada curva del camino invita a detenerse unos minutos más. En invierno, Yuco se transforma en uno de esos destinos capaces de sorprender incluso a quienes conocen desde hace años el Parque Nacional Lanín .

A apenas 30 kilómetros de San Martín de los Andes, este pequeño paraíso combina bosque andino patagónico, playas de arena volcánica, miradores naturales y una tranquilidad difícil de encontrar en otros sectores más concurridos del lago Lácar. Cuando las temperaturas bajan y la nieve comienza a cubrir las montañas, el paisaje adquiere una belleza distinta: más serena, más íntima y profundamente patagónica.

El recorrido hasta Yuco es parte de la experiencia, desde San Martín de los Andes se toma la Ruta Nacional 40 en dirección a Junín de los Andes. A unos 20 kilómetros de la ciudad, se encuentra el acceso señalizado a Hua Hum. Desde allí, un camino de ripio consolidado atraviesa un entorno de bosque andino patagónico y, tras recorrer aproximadamente 13 kilómetros, se llega al área de Yuco, ubicada sobre la costa del lago Lácar, dentro del Parque Nacional Lanín.

Federico Soto

El trayecto completo demanda alrededor de una hora y media en vehículo, aunque el tiempo puede variar según las condiciones del camino. Durante el invierno es fundamental consultar el estado de las rutas y caminos antes de emprender el viaje, ya que las nevadas, el hielo o la presencia de barro pueden modificar las condiciones de circulación. Conducir a velocidad precautoria y disfrutar del paisaje permite apreciar uno de los accesos más pintorescos del Parque Nacional Lanín.

Federico Soto

A medida que se avanza, el bosque comienza a cerrarse sobre el camino. Los rayos del sol apenas logran atravesar las copas de los árboles y el ambiente cambia por completo. El ruido de la ciudad queda atrás y aparecen los sonidos del viento entre las ramas, el canto de las aves y el rumor del agua que baja desde la montaña.

Un paisaje que cambia con el invierno

Yuco ofrece una postal diferente en cada estación, pero el invierno le aporta una atmósfera especial. La nieve se posa sobre las ramas de los coihues, las lengas y los cipreses, dibujando un contraste perfecto con los tonos verdes permanentes del bosque.

El lago Lácar, de un azul profundo que por momentos parece acero, refleja las montañas nevadas y las nubes que avanzan lentamente sobre el cordón andino. Cuando el viento cesa, el espejo de agua multiplica el paisaje hasta el horizonte.

Federico Soto

El aire frío tiene aroma a tierra húmeda, hojas caídas y madera. Caminar por los senderos significa escuchar el crujido de las ramas bajo las botas mientras pequeñas gotas de agua caen desde los árboles que comienzan a desprender la nieve acumulada.

No hace falta recorrer grandes distancias para encontrar rincones fotográficos. Cada recodo del camino ofrece una nueva perspectiva del lago o del bosque, donde la luz invernal crea escenas de una belleza casi cinematográfica.

Federico Soto

El recorrido ideal

Una vez en Yuco, la mejor manera de conocer el lugar es dejar el vehículo y comenzar a caminar sin apuro.

La playa principal aparece entre los árboles como una ventana abierta hacia el lago Lácar. En invierno suele encontrarse casi desierta, permitiendo disfrutar de una sensación poco frecuente: contemplar uno de los paisajes más emblemáticos de la Patagonia en absoluto silencio.

La arena volcánica oscura contrasta con la nieve acumulada sobre la vegetación cercana y con el agua cristalina que llega suavemente hasta la orilla.

Federico Soto

En los días despejados es posible permanecer largos minutos simplemente observando cómo cambian los colores del lago con el movimiento de las nubes.

Desde allí comienza un sendero corto y de baja dificultad que bordea parte de la costa. El recorrido atraviesa sectores del bosque donde enormes coihues cubiertos de musgos y líquenes parecen custodiar el camino desde hace siglos.

Entre los árboles aparecen pequeños claros que funcionan como balcones naturales hacia el lago. Son lugares ideales para detenerse, tomar fotografías o simplemente respirar profundamente y disfrutar del entorno.

Federico Soto

Durante el paseo es frecuente encontrar troncos cubiertos por un espeso colchón de musgo, raíces que emergen del suelo formando dibujos naturales y ramas cargadas de nieve que parecen esculturas.

Las caminatas por Yuco pueden extenderse de acuerdo con el ritmo de cada visitante, siempre respetando la señalización y permaneciendo en los senderos habilitados para proteger la vegetación y evitar accidentes.

Yuco no deslumbra por grandes miradores ni por paisajes monumentales. Su verdadera magia está en esos pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos cuando se camina con prisa. Está en la corteza rugosa de un viejo coihue cubierta de musgos, en el vapor que se escapa con cada respiración durante una mañana helada y en las diminutas huellas que aves y pequeños mamíferos dejan impresas sobre la nieve fresca. También se descubre en el perfume intenso del bosque después de una lluvia invernal y en el suave murmullo de las olas que acarician la playa, apenas interrumpiendo el silencio.

Federico Soto

Quienes se detienen a observar con atención encuentran además otro de los grandes tesoros de Yuco: su fauna. Aun en los meses más fríos, el bosque mantiene una intensa actividad. No es extraño escuchar el inconfundible golpeteo del carpintero gigante sobre los troncos o cruzarse con rayaditos, chucaos y bandurrias, aves emblemáticas del bosque andino patagónico que recuerdan que la naturaleza sigue su ritmo, incluso cuando el invierno parece haberlo cubierto todo.

Consejos para disfrutar la visita

El invierno exige una preparación sencilla, pero importante. Vestirse con varias capas de abrigo permite adaptarse a los cambios de temperatura durante el día. También es recomendable llevar calzado impermeable con buena adherencia, ya que algunos sectores pueden presentar barro, nieve o hielo.

Federico Soto

Una bebida caliente en un termo, una cámara fotográfica o celular con carga y tiempo suficiente para caminar sin apuro completan el equipaje ideal.

Como en todo el Parque Nacional Lanín, es fundamental llevar de regreso todos los residuos, respetar la flora y la fauna y evitar salir de los senderos habilitados.

Un invierno para descubrir despacio

Mientras muchos visitantes concentran su atención en los centros de nieve o los grandes circuitos turísticos, Yuco ofrece una propuesta diferente: bajar el ritmo y dejarse envolver por uno de los paisajes más auténticos de la Patagonia.

Aquí no hay apuro. El verdadero atractivo consiste en caminar entre árboles centenarios, escuchar el silencio del bosque, contemplar el lago desde una playa casi vacía y descubrir que el invierno también puede ser una estación para detenerse, respirar profundo y reconectar con la naturaleza.

Federico Soto

Porque hay destinos que se visitan para sacar una fotografía. Y hay otros, como Yuco, que permanecen en la memoria mucho después de haber regresado a casa.

Federico Soto

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