Brutal agresión: una mujer denunció que un hombre la golpeó por una camiseta

El episodio ocurrió durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra.

Un lamentable episodio de violencia se registró durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina este miércoles en Plaza Huincul, tras la victoria ante Inglaterra. Una mujer denunció haber sido agredida por un hombre en plena vía pública mientras circulaba por la avenida San Martín.

Según informó el medio Cutral Co al Instante, el episodio ocurrió frente a la Biblioteca Juan Benigar. De acuerdo al relato de la víctima, todo comenzó cuando detuvo la marcha de su vehículo para recoger una camiseta de la Selección Argentina que se encontraba tirada sobre la calzada.

Sin embargo, antes de que pudiera continuar su recorrido, un hombre que se encontraba en otro vehículo abrió la puerta de su auto y comenzó a exigirle que le devolviera la camiseta, asegurando que era de su propiedad. La discusión fue subiendo de tono en cuestión de segundos.

Una violenta agresión

En declaraciones al programa radial Otra Tarde, la mujer aseguró que nunca había visto al agresor y que todo ocurrió de manera inesperada. "Es un señor que nunca vi en mi vida, no lo conozco y que tuve la mala suerte de cruzarme en la vía pública y me pegó", expresó.

De acuerdo con su testimonio, el hombre intentó ingresar al vehículo mientras continuaba reclamando la camiseta. Poco después comenzó a golpearla. El primer puñetazo impactó en el ojo izquierdo y le rompió los anteojos de aumento que llevaba puestos. Mientras intentaba reaccionar, recibió un segundo golpe en el otro ojo y, finalmente, el agresor tomó la camiseta y regresó hacia su vehículo. "Era una persona que estaba fuera de sí”, explicó la mujer.

Un vecino que advirtió lo que estaba ocurriendo intervino para intentar frenar la agresión y alcanzó a registrar parte de la secuencia con su teléfono celular. En las imágenes también quedó filmado el vehículo del atacante, incluida su patente. La pareja de la víctima intentó defenderla, aunque la situación recién logró calmarse cuando otras personas se acercaron y el hombre decidió retirarse junto a las dos mujeres que lo acompañaban.

Tras el episodio, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría Sexta de Plaza Huincul, fue asistida en el hospital local, donde le realizaron estudios por las lesiones sufridas, e inició acciones judiciales con el patrocinio de un abogado particular. Además, recibió acompañamiento de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de Plaza Huincul.

Festejo a los tiros en Neuquén

Una familia del barrio Valentina Norte Rural vivió momentos de tensión luego de que una bala perdida atravesara el techo de su vivienda durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial. El proyectil perforó la chapa, rompió el cielorraso de durlock y terminó en el piso de una habitación.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Albardón y Necochea, minutos después del partido. Rodrigo, su pareja y un amigo estaban en el comedor cuando escucharon un fuerte estruendo, aunque inicialmente pensaron que se trataba de un objeto arrojado desde la calle.

Más tarde, al ingresar a una de las habitaciones, descubrieron un agujero en el techo y encontraron la bala en el piso. El dormitorio estaba vacío al momento del impacto, aunque las hijas de la familia se encontraban en una habitación contigua.

“Por suerte no había nadie en ese lugar. Tranquilamente un inocente podría haber resultado herido”, señaló Rodrigo, quien calificó lo ocurrido como una “desgracia con mucha suerte”.