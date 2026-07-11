Chocó contra un poste, dañó un auto estacionado y se dio a la fuga

El violento siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este sábado. El conductor abandonó el lugar.

Un violento choque en la ciudad de Plaza Huincul generó preocupación durante la madrugada de este sábado, luego de que un automovilista impactara contra un poste del alumbrado público, dañara un vehículo que estaba estacionado y escapara antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo a la información del sitio La Voz del Neuquén, el siniestro ocurrió sobre la calle La Pampa , en el barrio Soufal, donde la violencia del impacto destruyó la farola del poste de iluminación y dejó esparcidos sobre la vereda restos del mobiliario urbano y piezas del vehículo involucrado.

El vehículo primero colisionó contra un poste del alumbrado público y, tras el impacto, terminó golpeando a un automóvil que se encontraba correctamente estacionado sobre la vereda del lugar.

Como consecuencia del choque, el auto estacionado sufrió daños en el lateral correspondiente al lado del conductor.

Chocó y huyó

La magnitud del impacto quedó reflejada en los restos que quedaron dispersos sobre la calzada y la vereda. Además de los fragmentos de la luminaria, también aparecieron plásticos y distintas partes de la carrocería del vehículo que protagonizó el hecho.

Pese a ello, el conductor continuó la marcha y escapó del lugar sin esperar la llegada de personal policial o de tránsito.

Un vecino denunció la falta de controles

Tras el hecho, un vecino del sector cuestionó la ausencia de un operativo oficial y aseguró que nadie realizó peritajes ni verificó las condiciones de seguridad en el lugar.

"Necesitábamos hacer pública la noticia porque no se hizo peritaje, debía haber heridos. Tránsito no se acercó, no se acercó nadie a ver las condiciones del poste. El cable quedó colgando", expresó al sitio digital.

El testimonio también advirtió sobre el riesgo que representó el tendido eléctrico dañado, ya que parte del cableado permanecía suspendido tras la destrucción de la luminaria.

Hasta el momento no trascendió si el conductor fue identificado ni si existe una investigación en marcha para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades por los daños ocasionados.

La Policía de Neuquén recuperó un auto robado y una moto sustraída

Mientras gran parte de la ciudad disfrutaba del feriado por el Día de la Independencia, la Policía de Neuquén desplegó distintos operativos preventivos en las calles que permitieron recuperar un automóvil con pedido de secuestro vigente.

Además, las tareas facilitaron el rastreo de una motocicleta robada y la aprehensión de un menor de 15 años.

Los operativos se realizaron en jurisdicción de las comisarías 41° del barrio Don Bosco y la unidad 18° del barrio Gran Neuquén.

Ambos procedimientos se enmarcaron dentro de los patrullajes preventivos desarrollados durante la jornada.

El primero de los procedimientos ocurrió alrededor de las 10:15 sobre calle Soldado Desconocido, donde efectivos de la División Bicipolicías de la Comisaría 41° detectaron un Ford Focus blanco estacionado en la vía pública cuyas características coincidían con un vehículo buscado por la Policía.

Tras consultar la información en el Centro de Análisis, los uniformados confirmaron que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría 16° del barrio San Lorenzo, en el marco de una causa por robo que investiga la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Hasta el lugar llegó el propietario del vehículo junto a personal del Departamento Criminalística, que realizó las pericias correspondientes. Una vez finalizadas las actuaciones judiciales, el automóvil fue restituido a su dueño por disposición de la Fiscalía interviniente.