Fin del incendio en Sakura: se desplomó parte del techo y hay peligro de derrumbe de las paredes

Los Bomberos continúan con tareas de enfriamiento. En el operativo trabajaron 300 personas y el lugar permanece vallado.

Un incendio de proporciones históricas sacudió este jueves a la ciudad de Neuquén, afectando el depósito de la empresa Sakura , ubicado en la intersección de las calles Padre Mascardi y Benedetti.

El siniestro, que se extendió por más de 17 horas , movilizó un operativo sin precedentes que integró a organismos provinciales, municipales y 19 dotaciones de bomberos de diversas localidades.

En diálogo con LU5, el comisario inspector Enrique Fraile , coordinador de la Dirección de Bomberos de la provincia, destacó la magnitud del despliegue y dijo que se contabilizaron “300 personas entre todos los organismos” trabajando en el lugar.

Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana municipal, Francisco Baggio, resaltó el operativo: “Ayer vimos a la Selección, es decir, este equipo de emergencia que tiene la provincia y el municipio tan pero tan importante con la participación conjunta, este trabajo mancomunado entre distintas áreas que permitió atacar esta situación tan tremenda”.

Omar Novoa

Combate contra el fuego y colapso estructural

El galpón, una estructura de aproximadamente 100 metros de largo por 50 de ancho, contenía una altísima carga de fuego, principalmente debido a la presencia de materiales plásticos.

Esta intensidad provocó que la parte central del techo cediera, un hecho que, paradójicamente, facilitó la extinción del núcleo del incendio.

Según explicó Fraile, “la importante carga de fuego que había y demás en la estructura también facilitó la extinción una vez que lógicamente se desploma una parte de lo que es la estructura del techo. Entonces eso hace que el agua pudiera ingresar de mejor manera y poder finalizar con la extinción en horas de la tarde noche”.

Omar Novoa

El apoyo logístico fue fundamental para mantener el flujo de agua constante. Baggio detalló en LU5 que las 19 dotaciones presentes (incluyendo refuerzos de Plottier, Centenario, Cipolletti y otras ciudades) “recibieron el apoyo hídrico por parte de los camiones regadores del municipio, es decir, camiones que se dispusieron para que toda esta tarea de aprovisionar de agua las autobombas sea efectiva”.

El subsecretario mencionó que el establecimiento contaba con medidas de seguridad propias que fueron de ayuda inicial: “Tenía un sistema hidrante muy importante el comercio que estaba funcionando, así que eso fue muy bueno porque en el inicio logró contener de alguna manera y que no se propague a propiedades vecinas”.

Actualmente, el riesgo persiste en las fachadas que dan a la vía pública. Baggio advirtió que el área permanece vallada porque “este colapso de la estructura que hubo en la parte central puede repetirse en los extremos, es decir, sobre calles Benedetti o sobre calle Mascardi”.

Por ello, se realizarán pericias técnicas para definir si “habrá que demoler, derrumbar eso o puede estar en las condiciones en qué quedó”.

Asistencia y situación actual

Durante el pico del incendio, se evacuó el perímetro lindante y se montó una carpa del SIEN para asistir tanto a vecinos como al personal de emergencia que lidiaba con el humo tóxico de los plásticos. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales.

Omar Novoa

Este viernes a la mañana, el personal mantenía una “guardia de cenizas” para enfriar la estructura y prevenir reinicios. El área permanece vallada debido al riesgo de nuevos derrumbes en los extremos de la estructura que dan a las calles.

Se espera que, una vez garantizada la seguridad por parte de Obras Particulares de la Municipalidad, los peritos de bomberos ingresen para determinar las causas exactas del siniestro.