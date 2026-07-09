Buta Ranquil: un impresionante incendio pudo ser sofocado cerca de una planta de gas

A los bomberos les demandó unas 8 horas de arduo trabajo para poder apagarlo tras el fuerte viento. Quedó a 50 metros de la planta, que también abaste de combustible.

Momentos de tensión se vivieron cerca de Buta Ranquil hasta la madrugada de este jueves como consecuencia de un incendio forestal que logró ser contenido a unos 50 metros de una planta de gas , que también abastece de combustible.

El jefe del cuartel Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil, Claudio Quiroga, e xplicó que fueron alertados del inicio del fuego a las 20 de este miércoles, a unos 60 kilómetros de la localidad del norte neuquino.

Unas 8 horas demandó contener el incendio gracias a la labor de varias dotaciones, 11 bomberos locales, más 5 de Rincón de los Sauces y 4 de YPF. El fuego comenzó alrededor de las 20 de la noche de ayer y se logró contener y sofocar cerca de las 4 de esta madrugada, finalizando las tareas de enfriamiento a las 5, aproximadamente.

“En realidad, es área de YPF y parte de Quintana, que son todas petroleras que compran el área, pero es nuestra jurisdicción y tenemos que intervenir”, explicó Quiroga.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil

Con ávida rapidez se propagó el incendio sobre pastizales bajos y arbustos de jarilla, bajo condiciones climáticas adversas. “Había un fuerte viento que provocó focos en diferentes lugares en medio de la noche”, describió.

Cómo lograron apagarlo

La primera dotación que llegó, en conjunto con los bomberos de Puesto Hernández, fueron de la brigada de YPF. Trabajaron para combatir el fuego "hasta el problema más grave que tuvimos fue que nos quedamos sin agua, no contábamos con agua y el acceso al río estaba afectado por el fuego".

"Como en El Portón no hay base, indicó que se tenía que traer desde Rincón. Así que tuvimos que esperar y prevenir para que no llegara a a los sectores donde hay gasolina". Hasta que llegó lucharon contra las brasas que levantaba el viento y las desparramaba por las hectáreas de pastizales que fueron afectadas.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Buta Ranquil

El bombero dijo que “el incendio quedó a unos 50 metros de distancia de una planta de gas de YPF, que mide aproximadamente 200 por 200 metros y cuenta con cargaderos de combustible altamente inflamable”.

Quiroga agregó que “el temor principal era que el fuego alcanzara estos cargaderos" e indicó que también hay una pasarela que transporta petróleo y gas desde Mendoza hacia Neuquén. Al tiempo que destacó que no registraron afectados ni de pobladores ni animales. Aclaró que en ese sector no hay puesteros.

Si bien no hay nada definitorio sobre el origen del fuego, según el personal de seguridad de la zona, sería como consecuencia de un puestero que iba de paso y encendió unas jarillas, que las fuertes ráfagas de viento lo habrían descontrolado.