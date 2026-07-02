Abandonado a -15°C: don "Tello" Flores sobrevive entre nieve, chapas y madera en Laguna Auquinco

A 42 km de Buta Ranquil, un puestero de 70 años, rengo y sin jubilación, duerme en una casilla que deja pasar el viento y la nieve. Un vecino lo sacó a tiempo.

En la casilla de Don Teo, el viento y la nieve entran sin reparos.

Laguna Auquinco, norte neuquino. Miércoles 1 de julio. 15 grados bajo cero y 30 cm de nieve . En ese terrible “escenario” invernal vive don Teodoro "Tello" Flores, de 70 y algo de años. Chileno, con papeles en regla, radicado en Argentina hace más de cinco décadas. Y hace 45 que se quedó en esta zona del territorio provincial, entre trabajos en puestos ajenos. Oportunamente la municipalidad de Buta Ranquil le dio un terreno. Los vecinos le levantaron una casita: machimbre, chapa y lo que se juntó. Sin baño. Sin revoque. Con algunos vidrios rotos.

"Entraba el viento por todos lados. La nieve se metía volada para adentro. Es como estar afuera nomás", contó Vicente Jara, de 58 años, criancero del paraje y quien lo rescató a tiempo.

El vecino solidario contó que don Tello “tiene una pierna que le falla. Anda con bastón. No tiene jubilación. En los días buenos hace sogas y lazos sobeos, y los vende. Con eso se ayuda”. El abuelo además vive solo y con dos perros por compañía.

Un criancero contra la adversidad del clima

El rescate a 300 metros: "Hoy lo fui a ver y ya estaba muy mal"

Vicente vive a 300 metros. Es ex petrolero de Rincón de los Sauces. Volvió al campo por su madre, Vidalba Jara, y se quedó. Sigue la tradición criancera de su familia. "Yo hace dos días que pedí leña para esta gente. Hoy lo fui a ver y ya estaba en muy malas condiciones", relató en su contacto con LM Neuquén.

Este miércoles, con viento que pasaba de lado a lado la casita, grabó un video a las 10:30 de la mañana. Adentro se ve la escarcha, las frazadas mojadas, la madera podrida. Don “Tello”, aparece con frío y con poco abrigo. Luego llamó a la policía. Lo trasladaron. Hoy el abuelo está en una casa al lado de la de Vicente. "No es en la que yo vivo. Es de mi mamá. En verano la usa mi hermano. Por ahora está ahí. Tiene baño, estufa. Es otra cosa", aclaró Jara.

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Don “Tello” no tiene familia en Auquinco. "Está solo, solo. Gente anciana hay, pero por suerte tienen hijos. Él, no", dijo Vicente.

"Hacer patria y bandera solidaria": La mano de obra está

La urgencia pasó. El riesgo de vida, por ahora, no existe. Sin embargo, la solución es temporaria. ¿Qué hace falta ya?, se le preguntó a Jara, quien detalló que: Nylon para tapar, leña, frazadas, ropa y víveres. El puestero Flores no tenía nada cuando lo fueron a buscar. Solo hambre y mucho frío. ¿Qué hace falta de fondo?, se le insistió a Vicente: “Materiales para una vivienda digna y con un baño en condiciones. Es inhumano salir con este frío ”, respondió con contundencia.

Y acá apareció lo que él llama "espíritu criancero": "Yo soy albañil. Si juntamos materiales, mis vecinos y yo le hacemos la casa. No nos cuesta nada darle una mano". El municipio de Buta Ranquil, según Vicente, sabe del caso hace mucho. "El intendente Pedro Cuyul nunca se presentó", disparó sin vueltas.

La veranada brava: quedarse cuando todos bajan

Vicente Jara no debería estar en Auquinco ahora. Su invernada es en Los Chihuídos. Pero los campos estaban malos, sin agua. Decidió quedarse en la veranada y enfrentar este desafío que no es para cualquiera.

Allí Arriba, dominados por el Volcán Tromen y el Cerro Negro, los crianceros aguantan temporales que se llevan animales. "Van a morir varios", reconoció. Es el precio de hacer patria en tierras altas.

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Don Teodoro, pese a todo, abrió la puerta y sonrió. "Aún así, cuando lo fui a ver, me recibió con una sonrisa. Eso, con fríos que superan los 10 grados bajo cero, habla de su don de gente y de su optimismo por la vida”, destacó Jara.

La denuncia de las condiciones precarias de vida del puestero se hizo pública por el video de Vicente, difundido por las redes sociales de Radio Chos Malal de Leo Rojas. Ahora falta que alguien responda.

Para colaborar, los interesados se pueden contactar con Vicente Jara al 299 529-1785.