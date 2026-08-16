Dramático: un auto cayó al lago Lácar y desplegaron un impactante operativo de rescate en la Ruta 40

El VW Suran se despistó en la Ruta 40 y terminó en el agua, cerca de Catritre. El conductor, de 34 años, fue hallado sin vida dentro del vehículo.

Un auto cayó al lago Lácar y desplegaron un impactante operativo de rescate en la Ruta 40. Fotos: Federico Soto

Un hombre de 34 años murió este domingo luego de que el Volkswagen Suran que conducía se despistara y terminara en las aguas del lago Lácar , en cercanías de San Martín de los Andes .

El accidente ocurrió durante la tarde, alrededor de las 17 , sobre la Ruta Nacional 40 , a pocos metros del acceso a la playa Catritre.

En un primer momento, las autoridades no sabían cuántas personas podían encontrarse dentro del vehículo. Por esa razón, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó tareas tanto en tierra como en el agua.

Con el avance del procedimiento, los equipos de rescate confirmaron que el automóvil tenía un único ocupante.

Lo encontraron sin vida dentro del vehículo

Tras las tareas de rastrillaje y búsqueda subacuática, los rescatistas lograron localizar al conductor.

El joven fue encontrado sin vida en el interior del Volkswagen Suran, según informaron fuentes locales.

El hallazgo se produjo durante el operativo desplegado para localizar a las personas que podían encontrarse dentro del vehículo luego de la caída al lago.

Un amplio operativo de rescate

Tras recibir la alerta, se movilizaron efectivos de la Policía de Neuquén, integrantes del Cuerpo de Rescate de Bomberos Voluntarios y profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

También intervino Prefectura Naval Argentina, con una embarcación que trabajó desde el lago en el sector donde el vehículo terminó en el agua.

El operativo se desarrolló durante varias horas y contempló tareas de búsqueda desde tierra y desde el espejo de agua.

Tránsito afectado sobre la Ruta 40

El despliegue de los equipos de emergencia también afectó parcialmente la circulación sobre la Ruta 40.

Personal de la Policía de Tránsito trabajó en el lugar para ordenar el paso de los vehículos mientras se desarrollaban las tareas de rescate.

La zona permaneció bajo un importante operativo debido a la complejidad de las tareas para localizar y extraer el vehículo.

Investigan cómo ocurrió el despiste

Por el momento, se investigan las causas por las que el Volkswagen Suran perdió el control y terminó dentro del lago Lácar.

Las autoridades trabajan para determinar la mecánica del accidente ocurrido en el tramo de la Ruta 40 cercano al acceso a Catritre.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que el vehículo salió de la calzada y terminó en el agua.