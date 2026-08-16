Ruta 40: un impactante accidente terminó con tres heridos

El siniestro se registró este sábado por la noche en el kilómetro 2085. Los heridos fueron trasladados al hospital de Villa La Angostura.

Las bajas temperaturas y nevadas se apoderaron de la cordillera neuquina, lo que implicó ciertos siniestros viales en la provincia. Este sábado por la noche, un nuevo accidente se registró sobre la ruta 40 en Villa La Angostura .

Alrededor de las 20:48 horas sobre el kilómetro 2085, un integrante del Cuerpo Activo que circulaba por la zona alertó del siniestro. Un Toyota Yaris se encontraba en la zona, completamente destrozado y metros deslizado sobre la banquina, donde se podía apreciar nieve detrás.

Al lugar arribaron de inmediato una unidad de emergencia con cinco bomberos voluntarios hacia el lugar. Allí se encontraron con dos personas que estaban fuera del vehículo, mientras que una tercera había sido trasladada previamente al Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura.

Posteriormente, las otras dos personas también fueron trasladadas al centro asistencial para recibir la correspondiente evaluación y asistencia médica.

Una vez asegurada la escena, el personal de Bomberos Voluntarios procedió a desconectar la batería del vehículo y a realizar las correspondientes tareas de seguridad.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía de la Comisaría N.º 28 y personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura.

Travesía en un paraje sobre la Ruta 40: evacuaron a un hombre de 80 años en diálisis atrapado en la nieve

Un hombre de 80 años, integrante de la comunidad mapuche Cayulef, fue rescatado y evacuado de su vivienda en el Paraje Salitral, sobre la Ruta Nacional 40, luego de quedar aislado por la acumulación extrema de nieve registrada en la zona.

El operativo fue realizado por efectivos del Escuadrón 31 Las Lajas “Gendarme Juan Carlos Treppo”, quienes acudieron a un pedido de colaboración de la Policía de Zapala. Los agentes policiales habían intentado llegar hasta el domicilio a pie, pero las condiciones del terreno y la cantidad de nieve acumulada les impidieron avanzar.

Ante esta situación, los gendarmes emprendieron el recorrido por la Ruta Nacional 40 acompañados por un enfermero del servicio sanitario y un baqueano, quien conocía las sendas de la zona y pudo guiarlos durante el trayecto.

El desplazamiento se produjo en medio de intensa neblina, bajas temperaturas y caminos cubiertos por la nieve, al punto de que las sendas habituales habían quedado prácticamente ocultas por la acumulación.

Precaución al circular sobre sobre rutas neuquinas

Aunque en este accidente no se divisó nieve sobre la calzada, la presencia de hielo y las bajas temperaturas son un factor de riesgo a la hora de circular. En ese contexto, el Departamento de Prevención de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia advirtió sobre maniobras que podrían llevar a perder el control del vehículo.

"Siempre sabemos que el factor clima en la Patagonia nos afecta mucho y hay que pedir que todavía hagamos muchísimo más trabajo de prevención para tratar de minimizar todas estas situaciones”, señaló Carlos Iglesias, integrante del área de Prevención, quien explicó que las recomendaciones surgen de las situaciones que habitualmente enfrentan los equipos de emergencia durante el invierno patagónico.

Si el traslado es inevitable, el profesional llamó a salir con más tiempo del habitual y asumir que en sectores de sombra puede haber hielo, incluso cuando el resto del camino parece estar en buenas condiciones. “Pensar que en cualquier zona donde, como sucede en la ruta, le da la sombra durante todo el día, puede haber acumulación de hielo, de escarcha, de hielo negro”, dijo en diálogo con Seta TV, canal de streaming de Chubut.

Una de las equivocaciones más frecuentes, según Iglesias, es frenar bruscamente cuando el vehículo circula sobre hielo. "Una de las recomendaciones para sortear estos obstáculos que sería la formación de hielo es pensar que todo lo tenemos que hacer en lo posible con la potencia misma del motor. Es decir, evitar el exceso de frenos, evitar que me asuste y quiera frenar de golpe porque obviamente voy a empezar a generar seguramente un trompo", dijo.