Todos los caminos vecinales estaban bloqueados. Los bomberos de Gobernador Gregores debieron recorrer 50 kilómetros por una huella completamente nevada.

Quedó aislada por la nieve en la Ruta 40 y la rescataron con una moto después de un operativo de ocho horas.

En un complejo operativo que llevó más de ocho horas de tareas en medio de la nieve, Bomberos de la Policía de Gobernador Gregores rescataron a una mujer que había quedado aislada en las inmediaciones de la Ruta Nacional N° 40 Norte , cerca de la estancia Cerro Pampa, ubicada a unos 150 kilómetros de la ciudad del centro de la provincia de Santa Cruz.

La gran cantidad de nieve caída en la región en las últimas semanas, con un clima que no da tregua, llevaron a que la mujer quedara varada e imposibilitada de regresar a Gobernador Gregores debido al bloqueo de los caminos vecinales.

Tras el aviso de la alarmante situación, se conformó una comisión de auxilio y a las 9.20 de este jueves 13 de agosto comenzó el operativo para acceder a la zona del establecimiento ganadero, ubicado a 54 kilómetros de distancia de la Ruta 40, por una huella completamente cubierta de nieve.

Mediante el empleo de una moto de nieve, los bomberos del Cuartel 10° de Gobernador Gregores consiguieron llegar hasta el puesto donde se encontraba refugiada la mujer, después de un recorrido lento y complejo por las condiciones climáticas adversas.

Operativo de rescate en la nieve de una mujer en Gobernador Gregores, Santa Cruz.

Después de asistir a la mujer en el lugar, la intervención continuó con el traslado de regreso, en la moto, hasta la Ruta 40 y desde allí, fue llevada en un móvil de Bomberos hasta la ciudad.

El operativo se extendió hasta las 17.15 del jueves. Según se informó, la persona rescatada no presentó problemas de salud relacionados con el incidente.

Rescate de autos varados en la ruta

La acumulación de nieve en los caminos también obligó a llevar adelante el rescate de dos automovilistas este jueves 13 de agosto en la provincia de Santa Cruz.

Ambos casos se produjeron en la Ruta Provincial Nº 39, cerca de Lago Posadas y requirieron de la intervención de agentes de la Unidad Operativa Caminera Tehuelches de la Policía santacruceña.

La Policía se dirigió a la zona tras recibir la alerta de que una mujer había quedado atascada con su camioneta en un cordón de nieve.

Bomberos de Gobernador Gregores rescataron a una mujer varada por la nieve.

Mientras se dirigían al lugar, pocos kilómetros antes se toparon con un Chevrolet Corsa que se encontraba en una situación similar.

Ambos vehículos fueron liberados sin inconvenientes por el personal policial.

Evacuaron a una mujer herida en Neuquén

En la provincia de Neuquén, esta semana, también debieron llevar a cabo un complejo operativo de rescate durante la noche, en una zona rural de Junín de los Andes, donde una mujer adulta mayor debió ser evacuada luego de sufrir una caída y presentar posteriormente dificultades para mover sus piernas.

Para llegar hasta su vivienda, los equipos tuvieron que recorrer unos cinco kilómetros caminando con raquetas sobre la nieve.

Los rescatistas partieron desde Junín de los Andes el martes 11 de agosto alrededor de las 21.

Al llegar a las inmediaciones del lugar donde estaba la mujer lesionada, debieron continuar a pie puesto que las condiciones impedían seguir avanzando con los vehículos.

Así, recorrieron cinco kilómetros de ida y de regreso llevando a la mujer en una camilla especial, hasta donde estaba la camioneta que la trasladó a Junín de los Andes.