Un hombre de Gobernador Gregores, Santa Cruz, sacó a la calle su smart TV y lo hizo trizas contra el suelo. Vecinos registraron el insólito momento.

Video: no pudo tolerar la derrota de la Selección argentina en el Mundial 2026 y destrozó el televisor.

La caída por 1 a 0 de la Selección argentina frente a la de España en la final del Mundial 2026 fue demasiado para un hombre de Gobernador Gregores, una ciudad de algo más de 5.000 habitantes ubicada en el centro de la provincia de Santa Cruz.

En medio de la desazón por la derrota del equipo de Lionel Messi y Lionel Scaloni en tiempo suplementario, el vecino salió a la calle cargando su smart TV y empezó a destrozar el televisor a golpes contra el suelo, ante la estupefacta mirada de los ocasionales testigos que también habían salido a compartir su tristeza.

El hombre, incluso, tuvo el cuidado de evitar las veredas nevadas de Gobernador Gregores e ir hasta el medio de la calle que había sido despejada de nieve, como para que nada interfiriera o amortiguara los golpes.

Uno de ellos registró la insólita escena de ira en un video que rápidamente circuló y se volvió viral en las redes sociales.

Un robo y un episodio de violencia de género en Caleta Olivia

Este no fue el único episodio desagradable que dejó la final del Mundial en Santa Cruz.

En la ciudad de Caleta Olivia, un hombre de 24 años denunció que alrededor de las 19.30, aprovechando la confusión en el final del partido, entre quienes salían a las calles a vivar a la Selección de Messi y los que seguían apesadumbrados frente al televisor, alguien le robó la motocicleta en la que había ido hasta la casa de un amigo para ver el partido decisivo y que había dejado estacionada en el patio interior de la vivienda.

También en Caleta Olivia, se produjo un hecho mucho más grave con un hombre de 38 años que se emborrachó durante el partido y fue hasta la casa de su ex mujer, en el barrio de 3 de Febrero, para agredirla.

De acuerdo con la denuncia policial, la situación de violencia de género tuvo lugar a las 18.25, cinco minutos después del gol de Ferrán Torres que definió el Mundial.

La mujer agredida, de 32 años, le relató a la Policía que su ex pareja -con quien tiene hijos en común- apareció en la vivienda en estado de ebriedad y la golpeó.

El hombre fue rápidamente detenido y alojado en la Comisaría, y el caso fue trasladado al Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, que dispuso que, una vez vez cumplidos los plazos procesales vigentes, el detenido recuperara su libertad.

Santa Cruz: la gente fue al Gorosito

En la ciudad, mientras tanto, mucha gente se autoconvocó junto al Monumento al Obrero Petrolero “El Gorosito” para alentar a la Selección Argentina pese a la derrota.

Precisamente este el monumento fue eje de una polémica días atrás, cuando, por iniciativa de un jardín de infantes local, vistieron al obrero petrolero con una enorme camiseta de la Selección, antes de la semifinal contra Inglaterra.

La camiseta tenía publicidades de comercios de la zona y eso generó una fuerte discusión en redes, hasta que las propias autoridades del jardín decidieron dar marcha atrás y sacarle la camiseta al monumento. Los festejos por el subcampeonato fueron con el Gorosito sin la albiceleste.