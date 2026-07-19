El emotivo video de la Selección Argentina antes de la final del Mundial: "Acá viene el campeón"

La publicación fue realizada en las redes sociales en la previa de la instancia decisiva de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina vive horas decisivas antes de enfrentar a España en la final del Mundial 2026 y la Asociación del Fútbol Argentino publicó un emotivo video para acompañar la cuenta regresiva. La pieza audiovisual repasa el camino de la Scaloneta, rescata la identidad del equipo y homenajea a sus principales figuras con un mensaje cargado de emoción.

Con la música de la película Rocky como banda sonora, el video alterna imágenes de la campaña en Estados Unidos con registros de la infancia de los futbolistas, escenas de los festejos populares y el acompañamiento de los miles de hinchas que siguieron al equipo durante todo el torneo. En pocos minutos, la producción resume el espíritu que llevó a la Albiceleste a disputar una nueva final del mundo .

“Señoras y señores, acá viene el campeón defensor” , comienza la narración mientras aparecen Lionel Messi y el resto del plantel caminando rumbo al campo de juego. La frase marca el tono de todo el video, que recuerda el recorrido reciente del combinado nacional y destaca la capacidad del grupo para superar cada obstáculo.

“Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar”, continúa el relato sobre imágenes de distintas victorias del ciclo de Lionel Scaloni. El mensaje hace referencia al proceso que comenzó tras la Copa América 2019 y que terminó convirtiéndose en uno de los más exitosos de la historia del seleccionado argentino.

Uno de los momentos más emotivos llega cuando las imágenes se detienen en el astro rosarino. El video mezcla registros de su infancia con jugadas de este Mundial y algunas de las celebraciones más recordadas del capitán argentino. “Acá venimos nosotros con el mejor del planeta. El que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo”, expresa la narración.

La producción también pone el foco en los orígenes de los futbolistas. Fotos familiares, imágenes de sus primeros clubes y escenas de entrenamientos infantiles aparecen acompañadas por una frase que resume el espíritu del plantel. “Porque acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria”, destaca el mensaje.

#SelecciónMayor Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez.



¡Vamos por todo, Argentina! pic.twitter.com/ucR3ic4a3S — Selección Argentina (@Argentina) July 19, 2026

Más allá del fútbol, el video rescata algunas de las costumbres más representativas del país. Los asados, las reuniones familiares, las plazas repletas de hinchas y los festejos espontáneos aparecen como parte de una identidad compartida por millones de argentinos dentro y fuera del país.

“Acá viene la familia, los asados y las juntadas. Y los que gritan el gol como si el mundo se acabara”, señala la voz en off mientras se observan imágenes de los fanáticos celebrando cada victoria del seleccionado durante el torneo. Las tribunas del Mundial también ocupan un lugar destacado. La AFA muestra el apoyo permanente de los hinchas argentinos en Estados Unidos, con estadios completamente teñidos de celeste y blanco y banderas que acompañaron al equipo desde el debut hasta la final.

El recuerdo para Diego Maradona y César Luis Menotti

El homenaje alcanza además a figuras históricas del fútbol argentino. Diego Maradona y César Luis Menotti aparecen en distintos pasajes del video junto a una de las imágenes más representativas de esta Copa del Mundo: la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, exhibida durante el certamen.

La pieza también recuerda algunos de los momentos más importantes del recorrido hacia la final. Los goles decisivos, las remontadas y las celebraciones del plantel se combinan con frases que destacan el carácter competitivo de la Scaloneta. “El campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes, pero golpea tres veces más”, resume la narración.

Sobre el cierre, el video muestra abrazos, festejos y la unión del grupo que conduce Lionel Scaloni. La emoción de Messi, la complicidad entre los jugadores y el respaldo incondicional de los hinchas sirven como antesala de la final frente a España. El mensaje concluye con una frase que sintetiza el objetivo de todo un país: “Acá vienen los que no se conforman con lo conseguido, sino que sueñan con lo que está por venir. Señoras y señores, acá venimos nosotros y vamos por todo ”.