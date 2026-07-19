LM Neuquén en la final del Mundial 2026: las mejores fotos

La selección dejó todo, más allá de la derrota ante España, y Sergio Dovio capturó las imágenes más destacadas.

Lionel Messi en el saludó a Donald Trump tras la derrota de la Selección Argentina. Foto: Sergio Dovio.

España le ganó 1-0 en el tiempo extra a la Selección Argentina y se consagró campeón del Mundial 2026. El único gol del encuentro lo hizo el delantero Ferrán Torres al minuto de juego del segundo tiempo extra, mientras que la “Albiceleste” jugó durante media hora con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández sobre el final de los 90 reglamentarios. Las mejores fotos de Sergio Dovio para LM Neuquén.

El partido fue un verdadero baile táctico de España , que en todo momento controló la pelota sin problemas ante una selección argentina que no pudo patear ni un solo remate al arco en los 120 minutos .

En el primer tiempo hubo muy pocas situaciones de gol, ya que España manejaba el desarrollo del juego pero le faltaba profundidad en los últimos metros.

Foto: Sergio Dovio.

En el primer tiempo extra la selección argentina aguantó con muchísimo esfuerzo e incluso tuvo aproximaciones al área rival.

Foto: Sergio Dovio.

En el segundo tiempo extra, cuando parecía que los dirigidos por Scaloni iban a poder aguantar y forzar los penales, llegó un baldazo de agua fría: al minuto de juego Torres se encontró con la pelota dentro del área tras un cabezazo de Nico Williams y sacó un potente remate para anotar el gol del triunfo.

Foto: Sergio Dovio.

En aquella jugada tuvo responsabilidad Nahuel Molina, quien perdió la marca de Williams.

Messi lo dio todo con 39 años, pero no alcanzó.

Foto: Sergio Dovio.

En los últimos minutos, Argentina acechó el área española e incluso tuvo dos situaciones muy claras para empatar, primero con un buscapié a Marcos Senesi que pasó muy cerca del arco rival y luego con un remate de Giuliano Simeone, que recibió dentro del área y la mandó por arriba del travesaño.

Foto: Sergio Dovio.

De esta manera, España se quedó con el título en el Mundial 2026 y consiguió su segunda estrella.

Foto: Sergio Dovio.

Foto: Sergio Dovio.

Foto: Sergio Dovio.

Foto: Sergio Dovio.

Foto: Sergio Dovio.

Foto: Sergio Dovio.

Foto: Sergio Dovio.

Foto: Sergio Dovio.

Foto: Sergio Dovio.

Foto: Sergio Dovio.

Foto: Sergio Dovio.

Foto: Sergio Dovio.

La conferencia de Lionel Scaloni, que puso en duda su continuidad

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni dejó en duda su continuidad durante la conferencia después de la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026.

“Cumpliré mi contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma. Lo siento”, expresó el DT entre lágrimas y se retiró rápido de la conferencia de prensa.

"Tristeza siento ahora; pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón", expresó el entrenador una vez finalizada la final ante España.

Y agregó: "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo".

"Lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario", confesó el DT de Pujato al iniciar el diálogo con los medios, dejando en claro el impacto emocional de la jornada.

Sin embargo, su primera reacción colectiva fue de absoluta protección hacia el plantel: "Nos duele en el alma no haber podido llevar la copa, pero estoy muy orgulloso de todos. No tengo reproche para ninguno. Este entrenador está satisfecho con sus jugadores".

Al momento de analizar los factores que torcieron el rumbo del encuentro, Scaloni admitió que el cuerpo técnico tuvo que improvisar sobre la marcha debido a imprevistos físicos: "Tuvimos lesiones en puestos claves que no lo esperábamos y tuvimos que realizar muchos cambios debido a varios obstáculos que se nos presentaron", detalló.

Asimismo, Scaloni destacó el desgaste al que se sometió el equipo para intentar revertir la situación y puso como ejemplo el compromiso en la figura de uno de los defensores: "El desgaste ha sido enorme, dieron el último esfuerzo. Nicolás Tagliafico hizo un partidazo, no quería salir".

Respecto al desarrollo del juego y al mérito del oponente, el DT agregó: "En el momento que nos hacen el gol, pensábamos que íbamos a llegar hasta el final y tener alguna. Hay que darle valor al rival".

Uno de los puntos más altos de la conferencia fue cuando el entrenador se tomó un momento para reflexionar sobre los 39 años de Lionel Messi y su vigencia en el plano internacional, reafirmando su postura sobre el lugar que ocupa el capitán en la historia del deporte.

"Leo tiene 39 años, es una cosa increíble. Tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y del equipo. Messi es el mejor futbolista que haya pisado un campo de juego, a mi entender".

Para cerrar, el estratega argentino prefirió enfocarse en la gratitud hacia el proceso y hacia la dirigencia que confió en su proyecto desde el primer día, dejando una frase que resalta su valoración del cargo que ocupa: "Sólo tengo palabras de agradecimiento para este grupo porque han sido unos guerreros. Estoy en un lugar soñado para todos, le agradezco siempre al Presidente (Chiqui) Tapia la oportunidad".