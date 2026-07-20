Qué jugadores de la Selección Argentina llegarán en avión a Ezeiza tras la final del Mundial y a qué hora

La delegación argentina aterrizará este lunes por la tarde en Ezeiza. Cuáles son los futbolistas que no regresan al país y a qué hora llega el vuelo.

La Selección Argentina emprendió este lunes el regreso al país luego de la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026 . El vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas despegó desde Nueva York y tiene previsto arribar cerca de las 18.30 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se montó un importante operativo de seguridad para recibir a la delegación.

Sin embargo, el plantel no regresará completo. De acuerdo con la lista de pasajeros, seis futbolistas decidieron no abordar el vuelo y continuarán viaje hacia otros destinos antes de reincorporarse a sus respectivos clubes.

Entre los arqueros , Emiliano "Dibu" Martínez y Juan Musso regresan al país, mientras que Gerónimo Rulli, quien inicialmente figuraba entre las reservas, finalmente no abordó el avión.

En la defensa, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Marcos Senesi integran la delegación que vuelve a la Argentina. En cambio, Cristian "Cuti" Romero optó por viajar directamente a Inglaterra tras la final.

En el mediocampo, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco emprendieron el regreso. Por su parte, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul se bajaron del vuelo a último momento para tomarse unos días de descanso antes de reincorporarse al Chelsea y al Inter Miami, respectivamente.

En la delantera regresan Lautaro Martínez, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz. Los dos atacantes que tampoco vuelven al país son Lionel Messi y Julián Álvarez.

De esta manera, los seis futbolistas que no integran la delegación que aterrizará este lunes en Ezeiza son Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Scaloni y el cuerpo técnico

El vuelo trae de regreso al cuerpo técnico completo encabezado por Lionel Scaloni, junto a Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel. El entrenador viaja acompañado por sus dos hijos y sus dos hermanos, luego de haber dejado en duda su continuidad al frente del seleccionado durante la conferencia de prensa posterior a la final.

También integra la comitiva el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien viaja junto a su hijo Matías, presidente de Barracas Central.

En paralelo, una segunda aeronave traslada a los familiares de los jugadores desde Estados Unidos hacia la Argentina.

Operativo especial en Ezeiza

Con vistas a la llegada del seleccionado, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza preparó una bienvenida especial con la inscripción "¡¡GRACIAS!!" pintada sobre 150 metros de césped junto a la pista de aterrizaje, un trabajo que demandó tres días de tareas.

Además, desde las primeras horas del día se desplegó un amplio operativo de seguridad coordinado entre el Gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ordenar la llegada de la delegación y prevenir incidentes.

Por el momento, la AFA no tiene previsto realizar festejos oficiales por el subcampeonato mundial. En ese contexto, tampoco estaría prevista una visita de la delegación a la Casa Rosada, pese a la invitación realizada por el presidente Javier Milei.