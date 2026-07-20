Las insólitas perlitas de los jugadores de España en los festejos

Las dos increíbles situaciones de dieron luego de la consagración en la final del Mundial 2026.

España ganó el Mundial 2026 , pero la celebración casi termina en el hospital. Dos jugadores de la Furia protagonizaron momentos insólitos que ya son virales en las redes sociales .

El primero en vivir una situación insólita fue David Raya , arquero suplente de la Selección Española. En pleno festejo sobre el césped del MetLife Stadium, el guardameta decidió treparse al travesaño del arco para celebrar con los hinchas. Lo que parecía una imagen de euforia se convirtió en un momento difícil de describir cuando su medalla de campeón quedó enganchado con la red y casi se ahorca y lograron bajarse sin mayores consecuencias.

Pero el papelón no terminó ahí. Minutos después, en la zona mixta del estadio, Marc Cucurella salió del vestuario con la Copa del Mundo envuelta en una bolsa de plástico, como si llevara el pan del almacén.

El defensor, que había sido titular en la final, caminaba distraído cuando tropezó y estuvo a punto de estampar el trofeo contra el piso. Por suerte, el trofeo no sufrió daños y Cucurella logró mantener el equilibrio.

Las imágenes ya recorren el mundo y los memes no se hicieron esperar. "Raya casi se va al otro mundo antes de tiempo" o "Cucurella trató la Copa como si fuera un paquete de fideos" son algunos de los comentarios que inundan las redes.

“Cucurella”



Porque casi se cae solo mientras lleva la Copa del Mundo adentro de una bolsa de plástico pic.twitter.com/SkPeewBOoq — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 20, 2026

Más allá de los sustos, España levantó su segundo Mundial y los jugadores llegaron a Madrid con el trofeo... esta vez, bien cuidado.