Se reveló la charla en el entretiempo del Dibu Martínez y Messi en la final del Mundial

Tras la derrota de Argentina ante España, salieron a la luz las imágenes del vestuario durante el descanso.

Las imágenes del entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España se viralizaron en las últimas horas luego de la derrota de la selección albiceleste por 1 a 0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En los videos se observa la arenga de Emiliano "Dibu" Martínez y el mensaje de Lionel Messi antes de salir a disputar el segundo tiempo.

El arquero de Aston Villa tomó la palabra con un discurso enfocado en mantener una actitud ofensiva pese al empate parcial. "Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos", expresó.

En el tramo más enérgico de su mensaje, Martínez arengó a sus compañeros con una frase que rápidamente se volvió viral en las redes sociales: "Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante", insistió el arquero. Luego agregó una indicación táctica: "Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar".

Tras las palabras del arquero, Messi también buscó levantar el ánimo del plantel. "¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale", expresó el capitán.

El mensaje de Messi antes de la final

Las cámaras también captaron otra intervención de Messi instantes antes del comienzo del encuentro, mientras el equipo esperaba en el túnel para ingresar al campo de juego.

"Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos", les dijo el capitán a sus compañeros.

De acuerdo con fuentes del entorno del futbolista, el mensaje apuntó a dejar de lado el contexto y la presión que implica disputar una final del Mundial para concentrarse exclusivamente en el desarrollo del partido. Además, trascendió que previamente, ya en el vestuario, tanto Messi como el cuerpo técnico habían brindado un discurso más extenso.

Las especulaciones sobre este mensaje continúan en las redes sociales. Incluso hay quienes arriesgan a que la charla habría tenido otros condimentos que pudo haber impactado negativamente en el espíritu de los jugadores.

El final de la final y el mensaje de Messi

Pese a las arengas del entretiempo, Argentina no logró revertir el resultado. España se impuso por 1 a 0 con un gol de Ferran Torres a los 105 minutos, en el inicio del segundo tiempo suplementario.

La Albiceleste tuvo oportunidades para igualar el marcador, con una volea de Giuliano Simeone que se fue por encima del travesaño y una salvada de Pau Cubarsí sobre la línea ante un remate de Marcos Senesi.

Tras el pitazo final, Messi permaneció varios minutos sentado sobre el césped, se quitó los botines y las medias y recibió la medalla de subcampeón entre lágrimas, mientras los hinchas argentinos continuaban alentando desde las tribunas.

Este lunes, el capitán rompió el silencio con una publicación en su cuenta de Instagram. "El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", escribió.