El día después de la derrota: cuándo volverá a jugar y cómo sigue el calendario de la Selección argentina

Luego de la derrota en la final del Mundial 2026, la Selección continuará con su calendario que contempla una fecha FIFA atípica. Cuántos partidos dirigirá Scaloni hasta el final de su contrato.

La vida de la Selección argentina continúa. Seguramente con muchos interrogantes por resolver: qué será del futuro de Lionel Scaloni como DT luego de sus declaraciones, el inicio de una renovación en el plantel y qué pasará con Lionel Messi en el seleccionado luego de haber perdido la final ante España de la Copa del Mundo. Lo cierto es que la actividad continuará para el combinado en los próximos meses.

Todo es un interrogante. Pero el calendario de la Selección marca que en los próximos meses volverá a la actividad con intención de prepararse para los próximos trofeos oficiales que están programados.

Luego del subcampeonato obtenido en el certamen ecuménico de Estados Unidos, México y Canadá, Argentina tendrá un período entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre del corriente año, donde se prevé que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) amistosos. En el mismo está contemplado una fecha FIFA XL debido a que se reservó espacio para que las federaciones puedan realizar cuatro encuentros preparatorios.

Luego, para el período contemplado entre el 9 y 17 de noviembre, se espera que Argentina vuelva a jugar amistosos debido a que hay otra ventana FIFA ante la ausencia de torneos oficiales. Esta vez, solo dos partidos con una fecha FIFA como la que se acostumbra. De esta manera serán seis encuentros los amistosos los que tendrá confirmado Scaloni antes del fin de su vínculo.

Cuándo volverá a jugar por eliminatorias

Las eliminatorias para el Mundial 2030 volverían a ser disputadas en marzo de 2027. Sin embargo, los rumores carecen de información oficial por parte de Conmebol.

La Copa América 2028, uno de los objetivos fuertes

Este certamen es otro de los trofeos que aún no tiene información oficial confirmada de cara al que se realizará en dentro de dos años, donde argentina buscaría el tricampeonato. La miradas están puestas en él debido a que tampoco se sabe cuál será la decisión de Messi sobre su participación en él.

El regreso de la Selección: vuelo AR 1917 a Ezeiza, sin Messi y el "¡GRACIAS!" pintado en la pista

Gran parte de la delegación de la Selección Argentina que disputó el Mundial 2026 está en camino al país. El vuelo AR 1917 de Aerolíneas Argentinas despegó desde Nueva York a las 8:17 y se espera que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cerca de las 18:30 de este lunes. El regreso se produce un día después de la derrota ante España en la final del torneo, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El plantel no viaja completo. Lionel Messi y Rodrigo De Paul tomaron la decisión de no sumarse al vuelo de regreso y permanecen en Estados Unidos. Otros jugadores (son ocho) como Julián Álvarez, Cuti Romero, Lautaro Martínez y Nahuel Molina volaron hacia Europa. El resto del plantel sí está a bordo, junto al técnico Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Una segunda aeronave traslada a las familias de los jugadores en el mismo tramo.

El clima del regreso es agridulce. La Selección vuelve como subcampeona del mundo después de haber ganado todo lo que había para ganar en los últimos cuatro años: la Copa América 2021, la Copa América 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. La derrota 1-0 ante España en la noche del domingo, con un gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario, cortó una racha histórica y dejó a Argentina con la medalla de plata después de uno de los torneos más exigentes de la historia del certamen.

MEGAOPERATIVO EN EZEIZA POR EL REGRESO DE LA SELECCIÓN@desayunook pic.twitter.com/CBs8IvQRnm — América TV (@AmericaTV) July 20, 2026

Ezeiza, el operativo de seguridad y los 150 metros de "¡GRACIAS!" pintados en la pista

El aeropuerto de Ezeiza preparó una recepción que será visible desde el aire. Sobre el pasto de la pista de aterrizaje fue pintada la palabra "¡GRACIAS!!" en letras de 150 metros de extensión, un trabajo que demandó más de 20 latas de pintura, 100 estacas y tres días de labor de los equipos del aeropuerto. Es el primer gesto que verán los jugadores al aterrizar.

En tierra, el operativo de seguridad montado en los alrededores del aeropuerto es uno de los más grandes de los últimos años. El gobierno nacional convocó a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires para articular un dispositivo conjunto destinado a resguardar la integridad del plantel y de las personas que planeen acercarse a recibir a la delegación. El control comenzó desde temprano y abarca los accesos al predio y las rutas de salida hacia la ciudad.

AHORA I Lionel Messi no viene a la Argentina.

Después de derrota en la final del Mundo, algunos jugadores de la Selección llegarán al país para ser recibidos por la gente. El avión, proveniente de los EE.UU., aterrizará cerca de las 17 horas en Ezeiza. pic.twitter.com/vtVpm346Ma — TN - Todo Noticias (@todonoticias) July 20, 2026

La AFA, por su parte, fue clara en cuanto al esquema de llegada: en principio no se prevén festejos oficiales. Tampoco aceptaría la invitación del presidente Javier Milei de visitar la Casa Rosada. La institución prefiere que el regreso sea ordenado y sin la presión de un recorrido masivo en una situación de derrota, a diferencia de lo que ocurrió en diciembre de 2022, cuando la Selección campeona del mundo protagonizó una caravana multitudinaria por Buenos Aires que se salió de control y debió ser interrumpida.

La ausencia de Messi es el dato que más repercutió en las últimas horas. El capitán había anticipado que el Mundial 2026 sería su último torneo con la Selección. Que no viaje en el avión del plantel, sino que permanezca en Estados Unidos, agrega una cuota de incertidumbre sobre cómo será su despedida formal del equipo nacional.