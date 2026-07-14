Ocurrió en Caleta Olivia, Santa Cruz. Tuviéron que sacársela por las quejas e insultos en redes. Qué argumentaron los que se opusieron.

Le pusieron la camiseta de la Selección argentina a un tradicional monumento y se armó un escándalo.

El Monumento al Obrero Petrolero, conocido popularmente como El Gorosito , es el ícono más tradicional de Caleta Olivia , en la provincia de Santa Cruz.

Por iniciativa de un jardín maternal caletense, el inmenso obrero de más de 10 metros de altura fue vestido con la camiseta de la Selección argentina, igual de enorme, a modo de festejo por el avance del equipo de Lionel Messi en el Mundial 2026.

Sin embargo, la intervención impulsada por el Jardín Maternal Ico Ico , duró muy poco. Las autoridades del jardín decidieron sacarle la camiseta al Gorosito y explicaron que lo hacían porque, si bien habían tenido muchos mensajes de apoyo, también habían recibido fuertes críticas y hasta mensajes de odio e insultos.

El Gorosito de Caleta Olivia con la camiseta de la Selección argentina.

¿Sorprendente? Puede ser. Lo cierto es que quienes rechazaron que el Obrero Petrolero luciera la albiceleste -en muchos casos, eso sí, con agravios injustificables- dieron sus argumentos para oponerse.

El Gorosito y la Selección argentina

La institución educativa presentó la propuesta como una actividad para acompañar el clima de alegría mundialista y generar una intervención que pudiera ser disfrutada por la comunidad.

El sábado, cuando Argentina enfrentó a Suiza por los cuartos de final del Mundial, le pusieron a la estatua la camiseta celeste y blanca confeccionada con la colaboración de emprendedores locales y el apoyo de distintos comercios.

En ese momento no pareció que pudiera surgir ninguna polémica. "Hay gestos que nos unen y nos llenan de orgullo. Hoy nuestro querido Gorosito luce los colores más lindos, gracias al trabajo en equipo, el compromiso y el amor que muchas personas pusieron para hacerlo posible. ¡Vamos, Argentina!”, publicó el Ico Ico junto con la foto que mostraba la nueva imagen del Gorosito.

Polémica y marcha atrás en Santa Cruz

Pero a la par de las felicitaciones llegaron los cuestionamientos. El fundamental: que la camiseta que estaba sobre uno de los símbolos más representativos de Caleta Olivia incluyera publicidad de comercios locales.

Tras estas repercusiones y un debate que fue in crescendo, el Jardín Maternal Ico Ico dio a conocer un nuevo comunicado en el que confirmó que le sacaban la camiseta al monumento.

Monumento al Obrero Petrolero, El Gorosito de Caleta Olivia.

“Nuestra intención nunca fue transmitir un mensaje político ni generar incomodidad. Por el contrario, buscamos crear una propuesta que pudiera ser disfrutada por la comunidad", indicaron.

Aclararon, asimismo, que la estatua no sufrió ningún tipo de daño durante la intervención y que las publicidades tuvieron como único propósito sufragar los los costos de la iniciativa.

El mensaje del jardín de Caleta Olivia

El jardín maternal explicó que, a partir de la polémica generada, recibió una gran cantidad de mensajes agresivos. "En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes con expresiones de odio, agresiones e insultos que nos entristecen profundamente", indicaron en el texto.

“Debido a que la colocación de la camiseta ha generado malestar en una parte de la comunidad -señalaron- y con el fin de evitar que una iniciativa pensada para sumar continúe generando divisiones, hemos decidido retirarla".

Por último, agradecieron el apoyo recibido de quienes sí celebraron la idea en Caleta Olivia y convocaron a preservar la buena convivencia: "Sigamos construyendo una comunidad donde el diálogo prevalezca por sobre la violencia y donde el respeto sea el ejemplo que les brindamos a nuestros niños y niñas".