"Vamos a mandar a dormir a Messi": la atrevida frase de un histórico inglés con la que provocó a la Selección

En la previa al Argentina-Inglaterra, una figura histórica de Inglaterra fue durísimo contra la Selección argentina en la previa a las semifinales del Mundial 2026.

El contexto histórico es particular y especial para el partido, y es por eso que desde ambas partes ya empezaron a palpitar el partido que tendrá lugar el próximo miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium, en la ciudad de Atlanta. En las últimas horas, un exjugador del seleccionado inglés fue duro con sus palabras, provocando a Messi y la Selección argentina..

“Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%”. Quien lanzó esa frase explosiva fue Joe Cole , en el programa The Rest Is Football, lugar en el que es compañero de figuras como Gary Lineker , Micah Richards y Alan Shearer. “Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos", soltó reafirmando su postura.

SEÑORES.... ES DE MI AGRADO INFORMARLES... LO HICIERON, SI SI... BOQUEARON!!!!



Joe Cole, leyenda del futbol inglés aseguró que su selección vencerá a Argentina: "Vamos a mandar a dormir a Messi, les vamos a ganar, lo siento en mis huesos" pic.twitter.com/DAYjUWm4rw — ELNINE (@ElNineES) July 13, 2026

Ante eso, su compañero Richars le advirtió: “¡No digas eso". Por su parte Lineker, goleador del Mundial de México 86, se sumó a las palabras de Micah afirmando que "los argentinos son mañosos y son ganadores”, pero no logró que Cole de pasos atrás: “Sabemos que lo son”, insistió.

Lionel Messi celebró la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial: "Este grupo nunca deja de creer"

Lionel Messi volvió a ser la voz de la Selección Argentina tras una nueva noche inolvidable en la Copa Mundial 2026. Luego del triunfo por 3-1 sobre Suiza en el tiempo suplementario, resultado que aseguró el pase a las semifinales del torneo, el capitán expresó su felicidad por una clasificación que definió como muy trabajada. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni necesitó 120 minutos para superar a un rival que complicó durante gran parte del encuentro y recién pudo liquidar la historia en el alargue.

Qué dijo Messi sobre el triunfo ante Suiza

Al finalizar el partido disputado en Kansas City, Leo destacó el esfuerzo colectivo y reconoció la dificultad del compromiso. “Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro”, afirmó el rosarino en declaraciones posteriores al encuentro. El capitán también explicó que el cuerpo técnico y los jugadores esperaban un desarrollo muy exigente frente al seleccionado suizo. “Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad”, señaló, valorando la capacidad del equipo para responder en los momentos más complejos del encuentro.

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La clasificación le permitió a la Albiceleste instalarse nuevamente entre los cuatro mejores seleccionados del planeta y mantener intacto el sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022. El 10 resaltó la importancia de haber superado este obstáculo para afrontar con mayor tranquilidad la preparación de la próxima instancia. “Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene”, expresó, pensando en el duelo de semifinales que se disputará el miércoles frente a Inglaterra en la ciudad de Atlanta.

El próximo compromiso también tendrá un significado especial para el astro rosarino desde el plano personal. Será la tercera semifinal mundialista de su carrera, después de las disputadas en Brasil 2014 y hace cuatro años, y además marcará su primer enfrentamiento ante Inglaterra con la camiseta de la Selección mayor, tanto en competencias oficiales como en amistosos. El cruce reeditará uno de los grandes clásicos del fútbol internacional y pondrá frente a frente a dos candidatos al título.

El festejo de Messi por la clasificación a semifinales

Más allá de sus declaraciones ante la prensa, el delantero del Inter Miami también compartió sus sensaciones a través de las redes sociales apenas terminó el encuentro. El futbolista publicó varias imágenes de la clasificación en su cuenta oficial de Instagram y acompañó las fotografías con un mensaje cargado de emoción y confianza en el grupo. “Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. ¡¡¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! ¡¡¡Vamos carajo!!!!”, escribió.

La publicación rápidamente recibió millones de interacciones y se llenó de mensajes de apoyo de hinchas argentinos y fanáticos de distintas partes del mundo. Una vez más, el capitán eligió destacar el compromiso colectivo por encima de las individualidades y dejó en claro que el objetivo continúa siendo el mismo: pelear hasta el final por una nueva consagración mundial. Con la clasificación asegurada, la Selección ya comenzó a enfocarse en el desafío que representa Inglaterra, un rival de máxima jerarquía.