Sigue haciendo historia: el nuevo récord que conquistó Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a escribir una página histórica con la camiseta de la Selección Argentina durante los cuartos de final del Mundial 2026. En la victoria frente a Suiza, el capitán asistió a Alexis Mac Allister para la apertura del marcador y alcanzó un registro reservado para muy pocos: igualó a Pelé como el máximo asistidor en Copas del Mundo, con un total de diez pases de gol.

La jugada se produjo a los nueve minutos del primer tiempo, cuando el rosarino ejecutó un preciso tiro de esquina que encontró la cabeza del mediocampista del Liverpool dentro del área. El volante ex Brighton conectó el centro y venció al arquero Gregor Kobel para establecer el 1-0 parcial de la Albiceleste. Con esa asistencia, Leo alcanzó la marca que durante décadas perteneció en soledad al legendario brasileño .

Uno de los datos más llamativos del récord es que las diez asistencias del astro fueron para diez compañeros distintos, una muestra de su capacidad para potenciar a diferentes generaciones de futbolistas. Los destinatarios de sus pases de gol fueron Hernán Crespo, Carlos Tevez, Ángel Di María, Gabriel Mercado, Sergio Agüero, Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Cristian Romero y, ahora, Alexis Mac Allister.

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La distribución de esas asistencias también refleja la extraordinaria vigencia del delantero del Inter Miami en la máxima competencia del fútbol. Messi dio una asistencia en Alemania 2006, otra en Sudáfrica 2010, una más en Brasil 2014, dos en Rusia 2018, tres durante la consagración en Qatar 2022 y ya suma dos en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Lejos de detenerse, Messi sigue ampliando una colección de récords con la camiseta argentina. A los títulos obtenidos, los goles convertidos y las presencias acumuladas en Copas del Mundo, ahora agregó otra marca histórica al igualar a Pelé como el futbolista con más asistencias en la historia de los Mundiales, consolidando una vez más su lugar entre las máximas leyendas del fútbol internacional.

Qué dijo Messi sobre el triunfo ante Suiza

Al finalizar el partido disputado en Kansas City, Leo destacó el esfuerzo colectivo y reconoció la dificultad del compromiso. “Siento mucha felicidad por el triunfo, un triunfo muy duro”, afirmó el rosarino en declaraciones posteriores al encuentro. El capitán también explicó que el cuerpo técnico y los jugadores esperaban un desarrollo muy exigente frente al seleccionado suizo. “Sabíamos que iba a ser un partido con mucha intensidad”, señaló, valorando la capacidad del equipo para responder en los momentos más complejos del encuentro.

La clasificación le permitió a la Albiceleste instalarse nuevamente entre los cuatro mejores seleccionados del planeta y mantener intacto el sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022. El 10 resaltó la importancia de haber superado este obstáculo para afrontar con mayor tranquilidad la preparación de la próxima instancia. “Era importante para nosotros dar este paso para tener una semana más tranquila antes de lo que viene”, expresó, pensando en el duelo de semifinales que se disputará el miércoles frente a Inglaterra en la ciudad de Atlanta.

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El próximo compromiso también tendrá un significado especial para el astro rosarino desde el plano personal. Será la tercera semifinal mundialista de su carrera, después de las disputadas en Brasil 2014 y hace cuatro años, y además marcará su primer enfrentamiento ante Inglaterra con la camiseta de la Selección mayor, tanto en competencias oficiales como en amistosos. El cruce reeditará uno de los grandes clásicos del fútbol internacional y pondrá frente a frente a dos candidatos al título.

El festejo de Messi por la clasificación a semifinales

Más allá de sus declaraciones ante la prensa, el delantero del Inter Miami también compartió sus sensaciones a través de las redes sociales apenas terminó el encuentro. El futbolista publicó varias imágenes de la clasificación en su cuenta oficial de Instagram y acompañó las fotografías con un mensaje cargado de emoción y confianza en el grupo. “Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. ¡¡¡Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! ¡¡¡Vamos carajo!!!!”, escribió.