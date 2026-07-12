Qué dijo Julián Álvarez sobre el golazo que clasificó a Argentina a semifinales: "La enganché hermosa"

Julián Álvarez volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la Selección Argentina al marcar un gol decisivo en la victoria por 3-1 sobre Suiza, resultado que depositó al equipo de Lionel Scaloni en las semifinales del Mundial 2026 . Cuando el partido parecía encaminarse a una definición incierta, el delantero apareció con un potente remate desde afuera del área para romper la igualdad en el tiempo suplementario y abrir el camino hacia una nueva clasificación.

La acción llegó a los 111 minutos del encuentro disputado en Kansas City. La pelota quedó suelta en la puerta del área y el atacante surgido en Calchín encontró el espacio justo para sacar un derechazo imposible para el arquero Gregor Kobel , que solo pudo observar cómo el balón se clavaba en el ángulo. El tanto desató el festejo albiceleste y terminó siendo el punto de quiebre de un partido que hasta ese momento había sido muy parejo y de enorme intensidad.

Una vez finalizado el encuentro, la Araña explicó cómo vivió esa jugada que terminó transformándose en uno de los mejores goles del certamen. “Había pateado una antes, después en esa me quedó el espacio y no me salió nadie y entonces decidí pegarle ”, relató con naturalidad. Luego resumió la definición con una expresión bien cordobesa que rápidamente se volvió viral entre los hinchas: “ La enganché hermosa , así que un golazo”, dijo entre sonrisas.

El festejo en homenaje a la Mona Jiménez

El delantero también dejó otro detalle que no pasó inadvertido para los fanáticos. Después de convertir, celebró con el clásico movimiento de manos popularizado por La Mona Jiménez, uno de los máximos referentes del cuarteto cordobés. El gesto fue rápidamente replicado por las redes sociales de la Scaloneta, que acompañaron el festejo con un mensaje dedicado al espíritu del plantel. “Sufrir, alentar, ganar. Está en nuestro ADN”, publicaron junto a las imágenes del triunfo.

Tras el gol del ex River, Lautaro Martínez amplió la diferencia pocos minutos después para sellar el definitivo 3-1 que clasificó a la Albiceleste entre los cuatro mejores equipos del Mundial. Pensando ya en el próximo desafío frente a Inglaterra, el atacante valoró el objetivo alcanzado y destacó la fortaleza del grupo. “Una alegría por pasar, estamos entre los cuatro mejores, así que estamos cumpliendo”, aseguró al analizar la clasificación.

APARECIÓ LA ARAÑA



Abrazo con el Flaco López y pasito a lo Mona Jiménez, el festejo de Julián Álvarez tras su golazo ante Suiza para que Argentina pase a la semifinal del Mundial. pic.twitter.com/9R5jbvWiDc — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

El hombre del Atlético de Madrid también remarcó que el desarrollo del encuentro fue exactamente el que imaginaban antes del comienzo. “Sabíamos que no iba a ser fácil, obviamente que nos gustaría ganarlos antes, pero el equipo lucha hasta el final”, afirmó. Además, resaltó el nivel de los rivales que enfrentó Argentina a lo largo del torneo y la capacidad del seleccionado para sostener la búsqueda hasta encontrar los espacios. “Los rivales lo están haciendo muy bien, pero nosotros luchando hasta el final siempre terminan llegando los goles”, concluyó el delantero, ya enfocado en la semifinal que definirá un lugar en la gran instancia decisiva.