La desesperada medida que adoptará el Barcelona para poder comprar a Julián Álvarez.

Pese a que el Atlético de Madrid negó rotundamente, en más de una ocasión, su intención de vender a Julián Álvarez en este mercado de pases, el Barcelona no afloja y antes de lanzar una nueva oferta por el delantero argentino, el conjunto Culé solicitó un crédito de 210 millones de euros para poder afrontar el pase de la Araña y de otros dos refuerzos que tiene en mente el alemán Hansi Flick.

Después de una temporada positiva en LaLiga, pero que estuvo lejos de las expectativas en la UEFA Champions League, el club Culé quiere ser protagonista en todos los frentes en esta campaña y para eso el club busca refuerzos de primer nivel. Además de Julián, los otros apuntados son João Cancelo y Karim Adeyemi. El delantero del Borussia Dortmund es hoy la opción que estaría más cerca de concretarse.

Para afrontar estas incorporaciones, el Barsa necesita recursos. Por este motivo, la dirigencia liderada por Joan Laporta decidió solicitar un crédito. Y la intención es que, además de ayudar a afrontar esas operaciones, la mencionada suma también sirva para cubrir el pago de nóminas y otros gastos del día a día. Aunque, en principio, la mayor parte de ese monto estará destinado a las incorporaciones.

En su primer avance por Julián, el Barcelona ofreció 100 millones de euros por su pase. Sin embargo, el número está muy lejos de los 150 que pretendería el Atlético de Madrid para finalmente dejarlo salir. Además de los tres refuerzos que tiene en carpeta el conjunto catalán, en los últimos días ya cerró la incorporación de Anthony Gordon por 70 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables.

El gesto de Atlético Madrid con Julián Alvarez que presagia una relación rota

Los rumores ponen a Julián Alvarez en una situación incómoda en el Atlético Madrid: una relación que parecería no tener vuelta atrás y un pedido millonario de dinero para que desembolse, en un solo pago, el club que se lo quiera llevar. En torno a esa situación compleja que se desencadenó tras las declaraciones de Julián donde pidió una transferencia en diálogo con la prensa luego de la victoria argentina ante Austria, está la carrera deportiva del jugador.

Contundente como suele ser en su comunicación, el colchonero tuvo una fuerte acción con el delantero que lo excluye de un evento importante y expone el enojo que se generó tras sus declaraciones.

De esta manera, el club de la capital española dio a conocer el nuevo modelo que utilizará en la temporada futbolística con la presencia de varias figuras que son importantes en el plantel que conduce Diego Simeone. El detalle fue el gran ausente: Julián no fue parte de la campaña publicada.

Sin embargo, tampoco se comunicó si definitivamente no será parte de la campaña o aparecerá en un futuro cercano de esta en la publicidad. Si estuvieron Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Giuliano Simeone.