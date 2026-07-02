Varios neuquinos y hasta la novia de Julián Álvarez en el banderazo en Miami

Se viene un nuevo partido de la selección en Estados Unidos y la hinchada está cada vez más eufórica.

Las calles de Miami están inundadas de argentinos, entre los cuales hay varios neuquinos. La pasión se vive a cada paso y las canciones para apoyar a la selección se escuchan por todos lados. Así ocurrió este jueves en el clásico banderazo de la hinchada argentina, en la previa del duelo ante Cabo Verde por 16avos de final del Mundial 2026 .

Muchos fueron sin entradas y otros ya habían conseguido sus tickets antes de viajar. Argentina y la gran revelación del Mundial jugarán en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio a las 19.

Miles de fanáticos se congregaron para el banderazo, entre los que hubo familiares de jugadores y una de ellas es la novia de Julián Álvarez.

María Emilia Ferrero es profesora de Educación Física y oriunda de Calchín. Ambos se conocen desde la infancia, formalizaron su relación hace casi tres años y actualmente comparten la crianza de su hijo, Amadeo, nacido en enero.

Fotos: Sergio Dovio

Familias, grupos de amigos y hasta extranjeros con la camiseta de argentina dijeron presente. LM Neuquén estuvo en el lugar con la cámara de Sergio Dovio, que registró el banderazo donde hubo varios neuquinos.

Fotos: Sergio Dovio

Fotos: Sergio Dovio

Los precios en la reventa de entradas para Argentina-Cabo Verde

La expectativa por el partido entre la Selección argentina y Cabo Verde y la falta de regulación de precios provocó una fuerte suba en los precios de la reventa de entradas, con valores que parten por encima de los 2.000 dólares en algunos sitios y publicaciones premium que superan ampliamente los 10.000 dólares.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al conjunto africano este viernes 3 de julio, desde las 19 de Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami, una de las sedes con mayor presencia de hinchas argentinos en Estados Unidos.

La ilusión por el bicampeonato, la presencia de Lionel Messi y la enorme comunidad argentina en Florida convirtieron al cruce en uno de los eventos más demandados de esta instancia del Mundial.

A diferencia de lo que sucede en otros países, en Estados Unidos la reventa de entradas es legal y la propia FIFA habilitó un sistema oficial para transferir o revender tickets a través de sus canales autorizados.

Ese mecanismo, combinado con la altísima demanda, derivó en precios impactantes para quienes todavía buscan ingresar al estadio.

Según relevamientos en plataformas de venta y reventa, las entradas disponibles para ver a Argentina ante Cabo Verde parten desde valores cercanos o superiores a los 2.000 dólares, mientras que las ubicaciones más buscadas escalan a cifras de varios miles.

En algunos sitios, los tickets premium aparecen publicados por encima de los 10.000 dólares, e incluso hay ubicaciones exclusivas con valores todavía más altos.

El fenómeno se explica por varios factores: el partido se jugará en Miami, una ciudad con fuerte presencia argentina; el rival aparece como accesible en la previa; y el público albiceleste ve el encuentro como una oportunidad concreta para acompañar a la Selección en el inicio de la fase decisiva.

El Hard Rock Stadium cuenta con capacidad para alrededor de 65 mil espectadores y se espera una verdadera marea celeste y blanca en las tribunas.

De hecho, la demanda es tan grande que desde la AFA ya iniciaron gestiones ante la FIFA para intentar conseguir más localidades para los hinchas argentinos.

El propio presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, reconoció que hay una enorme cantidad de fanáticos que viajarán a Miami sin entrada y que se busca ampliar el cupo disponible para la parcialidad argentina.

Se estima que unas 50 mil personas podrían llegar a la ciudad sin ticket, por lo que también se espera una fuerte presencia de hinchas en las inmediaciones del estadio, aun sin posibilidad de ingresar.

Argentina ya jugó en este Mundial ante Argelia en Kansas City y luego frente a Austria y Jordania en Dallas, con estadios repletos y mayoría de hinchas albicelestes.

Sin embargo, lo que se espera para Miami podría superar todo lo visto hasta ahora en la Copa del Mundo.