Durante el partido de 16avos, se vivió un insólito momento que por protocolo no fue visto a través de la transmisión oficial.

Cómo fue la invasión de campo que no se vio en la transmisión de Belgica - Senegal.

Una situación insólita se vivió durante el partido entre Bélgica y Senegal , por los 16avos de final del Mundial 2026 . Mientras se llevaba a cabo la primera etapa y con el duelo en favor de los africanos, cuatro espectadores invadieron el campo de juego. La transmisión no mostró lo sucedido, en una medida ya adoptada por la FIFA relacionado a cuestiones de seguridad que tienen que ver con el “efecto contagio”.

Durante algunos instantes todos dejaron de prestarle atención al partido que se disputaba en la ciudad de Seattle. El duelo entre belgas y senegaleses se interrumpió debido al ingreso no autorizado de personas al campo de juego. La inédita situación obligó a las autoridades y al equipo de seguridad del estadio a intervenir de manera inmediata. Los jugadores de ambas selecciones quedaron sorprendidos ante el pedido del árbitro Said Martínez, de Honduras.

El encuentro sufrió la interrupción repentina cuando cuatro hinchas vulneraron los controles de seguridad y lograron ingresar al terreno de juego. Por este episodio, el personal de logística actuó para retirar a los individuos del césped. Una vez controlada la situación en Seattle, el juez principal dio la orden de reanudar el encuentro, que finalizó 3-2 a favor de los belgas tras el alargue.

Por lo sucedido, estos cuatro fanáticos tendrán que cumplir severas sanciones según dicta el protocolo de acción inmediata que incluye la detención y el arresto por parte de la policía anfitriona. Detención del juego hasta que la cancha esté completamente despejada y segura para los futbolistas.

Las imágenes que se volvieron virales

Las imágenes no fueron transmitidas por la transmisión oficial y esto es por una decisión que tiene que ver con evitar el efecto contagio, como uno de los principales motivos. Mostrar la hazaña o el tiempo de fama del invasor motiva a otros a copiar la acción. También, por seguridad y privacidad. Las cámaras cortan la toma para no exponer posibles fallas en los operativos de seguridad del estadio. Por otra parte, forma parte de los protocolos de los dueños de los derechos. La FIFA, en este caso, tiene orden estricta de no enfocar a los intrusos para mantener el orden.

Es por eso, que las imágenes captadas por parte de los espectadores toman relevancia en estos casos. Pero puntualmente en este hecho, uno de los intrusos publicó el video que grabó mientras irrumpía en el campo de juego.

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Varios de los efectivos de seguridad lograron agarrarlos tras varios intentos y retirarlos, y algunas fotos recorrieron las redes sociales junto a videos grabados desde las tribunas, dado a que la transmisión oficial evita mostrar las invasiones para no darles relevancia.

Una vez retirados, el partido continuó y Senegal logró ampliar la diferencia en el resultado en el segundo tiempo a través de Ismaila Sarr. Sobre el final aparecieron Romelu Lukaku y Youri Tielemans para forzar el alargue, donde, en el minuto 125, Tielemans decretó su doblete, de penal, y le dio la clasificación a Bélgica.