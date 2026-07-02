Mundial 2026: dos figuras de Bélgica casi se van a las manos en una pausa de hidratación

Youri Tielemans y Leandro Trossard protagonizaron una de las escenas más llamativas del Mundial 2026 durante el partido entre Bélgica y Senegal por los dieciseisavos de final . Cuando el equipo europeo caía 2-0, ambos jugadores se enfrentaron cara a cara en medio de una fuerte discusión que requirió la intervención de varios compañeros.

El cruce se produjo a los 69 minutos del segundo tiempo, durante la pausa de hidratación, con Bélgica al borde de la eliminación. Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Tielemans y Trossard intercambiaron reproches con gestos evidentes de enojo, mientras Romelu Lukaku y Nicolas Raskin intentaban separarlos.

Según reconstruyeron medios europeos, el entrenador Rudi García también intervino para calmar los ánimos, e incluso el senegalés Lamine Camara se acercó para intentar mediar en la disputa entre los dos futbolistas belgas.

Embed Trossard le pidió la pelota a Tielemans, el capitán no se la dio y el jugador del Arsenal se enojó. ¡Los tuvieron que separar! Terminaron abrazados por la remontada...



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/0sVsX8oBtq — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026

Lo que parecía el reflejo de un vestuario fracturado terminó convirtiéndose en la base de una de las remontadas más recordadas del torneo. A los 86 minutos, Lukaku descontó de cabeza tras un centro de Thomas Meunier. Apenas tres minutos más tarde, Trossard envió un centro preciso al área que el arquero senegalés Mory Diaw no pudo controlar, y Youri Tielemans conectó de cabeza para establecer el 2-2.

El capitán belga corrió a celebrar y terminó fundido en un abrazo con Trossard, el mismo compañero con el que discutía minutos antes. La imagen contrastó fuertemente con la tensión que ambos habían mostrado durante la pausa de hidratación y se transformó en una de las postales más comentadas de la jornada.

El encuentro se fue a tiempo suplementario, donde Bélgica terminó de completar la hazaña. Sobre el final del alargue, a los 125 minutos, Tielemans convirtió de penal el 3-2 definitivo, que le dio a los Diablos Rojos el pasaje a los octavos de final del Mundial 2026.

Embed Trossard le pidió la pelota a Tielemans, el capitán no se la dio y el jugador del Arsenal se enojó. ¡Los tuvieron que separar! Terminaron abrazados por la remontada...



⚽ #ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/0sVsX8oBtq — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026

Para Senegal, que había sido claramente superior durante gran parte del partido con las conquistas de Habib Diarra e Ismaila Sarr, la eliminación llegó de la manera más dolorosa. El equipo africano dominó el mediocampo y generó peligro constante, pero no pudo sostener la ventaja ante la reacción belga.

Con la clasificación asegurada, Bélgica ahora deberá enfrentar a Estados Unidos, que superó a Bosnia y Herzegovina, en los octavos de final. El partido se jugará el lunes 6 de julio en Seattle, a las 21.

Más allá del resultado, el episodio entre Tielemans y Trossard dejó expuestas las tensiones internas que atraviesa la selección belga en este Mundial, algo que Rudi García deberá manejar de cara a lo que resta del certamen.