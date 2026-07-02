Mundial 2026: la escalofriante patada de una figura de Estados Unidos que le costó la roja ante Bosnia

El delantero Folarin Balogun fue expulsado tras la revisión del VAR por pisar a Tarik Muharemovic. Estados Unidos avanzó, pero pierde una pieza clave para octavos.

Folarin Balogun protagonizó el momento más polémico de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 cuando el árbitro brasileño Raphael Claus le mostró la tarjeta roja directa por una durísima infracción sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic. La acción se dio en el complemento del partido que Estados Unidos terminó ganando 2-0 ante Bosnia y Herzegovina, en San Francisco, y que le permitió al equipo de Mauricio Pochettino meterse en octavos de final.

El delantero había sido, hasta ese momento, la gran figura del encuentro. A los 44 minutos del primer tiempo había convertido el 1-0 con un zurdazo bajo que se coló entre las piernas del arquero Nikola Vasilj, tras recibir un pase filtrado dentro del área. Antes, incluso, le habían anulado otro gol por posición adelantada.

Todo cambió a los 18 minutos del segundo tiempo. En una disputa por una pelota dividida, Balogun fue a cerrar sobre Muharemovic y terminó pisando el tobillo derecho del defensor bosnio con la suela de sus botines. En primera instancia, Claus dejó seguir el juego y cobró un lateral para el local.

Sin embargo, el partido se detuvo para asistir al jugador bosnio, que quedó tendido en el campo visiblemente dolorido. Dos minutos después, el venezolano Juan Soto, a cargo del VAR, llamó al árbitro para que revisara la acción en el monitor. Claus observó la jugada desde distintos ángulos durante casi un minuto y, al regresar al campo, rectificó su decisión inicial: le mostró la tarjeta roja directa a Balogun.

Embed ¿ERA PARA ROJA?



Así fue el pisotón de Balogun, por el que Raphael Claus decidió expulsar al delantero de Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ogsdmZjVzj — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

La gravedad de la sanción respondió a que la falta por detrás, con el impacto pleno de la suela sobre la zona del tendón de Aquiles, excedía los márgenes de una disputa normal por el balón. Muharemovic, de todos modos, pudo continuar en cancha y completó los 90 minutos sin mayores inconvenientes.

Con un futbolista menos durante media hora, Estados Unidos resistió el ímpetu bosnio sin sufrir sobresaltos de magnitud. Pochettino reforzó las líneas defensivas y su equipo apostó al contragolpe. Sobre el final, a los 37 minutos del segundo tiempo, Malik Tillman selló el triunfo con un tiro libre que se metió por encima de la barrera, decretando el 2-0 definitivo.

La clasificación tiene un valor histórico para el conjunto norteamericano: es la primera vez que Estados Unidos alcanza los octavos de final de un Mundial desde Corea-Japón 2002. El próximo rival será Bélgica, que superó a Senegal en la definición por penales de su cruce de dieciseisavos.

El duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final se jugará el lunes 6 de julio en Seattle, a las 21:00, hora argentina. Pochettino deberá ver de qué manera, y con qué piezas, reemplaza a su goleador Folarin Balogun que tendrá al menos una fecha de suspensión.