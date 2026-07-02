"Esta vez no voy a ser fan de Messi": la peculiar decisión de una figura en su selección por el Argentina-Cabo Verde

Un futbolista que porta la '10' en su Selección dejó en claro que desea la victoria de la selección debutante sobre Argentina.

Tal es la expectativa que hay en el duelo y el deseo de que el debutante en supere al último campeón que un jugador decidió retirar por un tiempo el fanatismo por Lionel Messi y pujar por un golpe histórico.

Fue el '10' del seleccionado rival de la Scaloneta Jamiro Monteiro quien afirmó que para este duelo no será fanático de Messi. “Con Argentina , será otra lucha intensa como las que hemos venido teniendo. Messi es uno de los mejores jugadores, pero por una vez no voy a ser su fan. Nos toca luchar por nuestra tierra y alzar nuestra bandera”, reveló Bolavip sobre declaraciones recogidas por RCV.

Jamiro Monteiro

De esa manera, el mediocampista de 32 años que pertenece al PEC Zwolle neerlandés mostró su compromiso por intentar vencer al equipo que llega al duelo con invicto en el certamen y con seis goles de Messi en tres partidos.

Cabo Verde, confiado en hacer historia: el fuerte pronóstico de su presidente que pone de rodillas a la Argentina

Desde hace tiempo la Selección argentina se nutre de cada una de las frases que salen en su contra en la previa de cada uno de los partidos que disputa. Un aliciente importante, para una selección que busca retener el título conseguido en Qatar 2022. Tendrá un duro rival en los dieciseisavos de final de la cita ecuménica preparada en Estados Unidos, México y Canadá: Cabo Verde, el combinado que está invicto en el torneo, sacándole un empate a selecciones como España y Uruguay.

Los liderados por Lionel Messi, que marcó seis goles en tres partidos durante este mundial, toman con cautela el duelo entendiendo la dificultad que presenta, sin embargo, del otro lado están confiados en la hazaña. Fue el presidente de la la isla de poco menos de 600 mil habitantes quien esbozó un pronóstico llamativo.

Qué dijo el presidente de Cabo Verde

José Maria Neves, presidente del país africano, fue contundente con su postura en torno al duelo que protagonizarán el viernes en Miami: “Vamos a ganar por 1-0”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmiNunia4/status/2071594390896754942&partner=&hide_thread=false EL ANTICIPO DEL PRESIDENTE DE CABO VERDE"GANARLE A ARGENTINA SERÍA LA CONSAGRACION ANTE EL MUNDO"



JOSÉ MARÍA NEVES, Presidente de la nación de Cabo Verde en exclusiva con @SuperDeporRadio.



"Si le ganamos a Argentina nos podemos considerar campeones del mundo" pic.twitter.com/cKWmwh7TJp — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) June 29, 2026

Más allá de esta afirmación, destacó la importancia de enfrentar a una figura como Messi: “Es un gran honor enfrentar a Lionel Messi y a la selección argentina”. En declaraciones pasadas, también había sido respetuoso con el jugador: “Messi es un grande. Es muy respetado en Cabo Verde. Para los caboverdianos, Messi es el mejor del mundo. Representa la excelencia y la perfección del fútbol en todo el mundo. Es importante jugar contra Messi, es una honra y un orgullo. Para nuestra selección representa una grandeza enfrentarlo”.