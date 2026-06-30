Espectáculos La Mañana Lionel Messi Messi, en modo superhéroe: la inesperada participación junto a Spiderman en medio del Mundial

El astro rosarino fue parte del spot publicitario de la nueva película de Spiderman en el que anunciaron la fecha de estreno. El video. + Agregar LM Neuquen en







Lionel Messi está en modo superhéroe. No solo porque se convirtió en el líder indiscutido que lleva de tiro a la Selección argentina en el Mundial 2026 siendo el autor de seis de los ocho goles que convirtió hasta el momento el equipo, sino también por su particular aparición en el spot de presentación de la película Spiderman.

Este martes por la mañana, las redes oficial de la película Spiderman compartieron un particular posteo donde escribieron: "¿Quién sigue?", junto al spot del título 'Spider-Man: Brand New Day'. En una escena grabada en el interior de un mini mercado, se ve al protagonista Tom Holland (sumergido en el personaje de Peter Parker pero sin el traje) hablando por teléfono y consumiendo una bebida. En ese preciso momento irrumpe en el lugar la figura de Lionel Messi con un celular.

En esa breve escena, Holland salió corriendo hacia un espacio del lugar y regresó disfrazado del personaje. Acto seguido, una escena los muestra volando por la ciudad con el particular superpoder del personaje. Más allá de esta aparición, no se confirmó si Messi será parte de la película en alguna escena.