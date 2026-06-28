Tachó uno más en la lista: los días del año en los que Lionel Messi aún no convirtió

Una estadística sigue los goles del astro de la Selección Argentina a lo largo de los 365 días del año.

Lionel Messi sumó el 27 de junio a la lista de días en los que convirtió. Foto: Sergio Dovio.

Lionel Messi no deja de romper récords. A sus marcas históricas en los Mundiales y a sus más de 900 goles oficiales, el capitán de la Selección Argentina sumó en los últimos días una curiosidad estadística que sigue agrandando su leyenda: continúa completando el almanaque de fechas en las que convirtió a lo largo de su carrera.

El rosarino había marcado por primera vez un 22 de junio durante el triunfo 2-0 ante Austria , cuando además, se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Apenas cinco días más tarde volvió a romper otra barrera al convertir frente a Jordania , logrando por primera vez un gol un 27 de junio .

COSA DE GOATS: GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MESSI PARA EL 3-1 DE ARGENTINA VS. JORDANIA. 6 GOLES EN 3 PARTIDOS. BESTIAL. ⚽ #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/JefBmcd0mE

La Pulga fue el encargado de poner la frutilla del postre en el último partido de la fase de grupos. Tras comenzar en el banco de suplentes, ingresó a los 60 minutos en lugar de Lautaro Martínez, para jugar el último tramo del complemento. El máximo goleador de la historia de los Mundiales -y líder de la tabla de goleadores en la presente Copa del Mundo- solo necesito 20 minutos para convertir.

Cuando el reloj marcaba 80', Lionel Messi ejecutó un tiro libre raso y dirigido al palo del arquero, que dejó al golero rival sin respuestas luego de haberse jugado por el otro palo. De esta forma, ya son 19 los goles del campeón del mundo en Mundiales.

Un calendario cada vez más completo

Messi ya convirtió goles en 288 días diferentes del calendario (incluyendo el 29 de febrero de los años bisiestos), una cifra que continúa aumentando cada vez que juega en una fecha inédita. Antes del tanto ante Jordania, el rosarino había alcanzado los 287 días distintos tras su doblete frente a Austria.

La estadística contempla todos los goles oficiales que convirtió con la Selección argentina, Barcelona, París Saint-Germain e Inter Miami, construyendo un verdadero "almanaque" de festejos que atraviesa casi toda su carrera profesional.

¿Cuáles son los días favoritos de Messi?

Dentro de ese calendario hay jornadas especialmente productivas. El 2 de mayo y el 19 de septiembre son los días en los que más veces convirtió, con 10 goles en cada uno.

También aparecen fechas muy fructíferas como el 6 de enero, el 7 y 17 de marzo y el 19 de octubre, en las que marcó nueve tantos. Marzo, además, es el mes más goleador de toda su carrera, con 115 conquistas, seguido por septiembre (99) y enero (94).

Los días del año en los que Lionel Messi todavía no convirtió un gol