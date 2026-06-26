Histórico: inauguraron las primeras cuadras de asfalto en Bajada del Agrio

El gobernador neuquino recorrió las obras ejecutadas y destacó que fueron “las primeras cuadras de pavimento de nuestro pueblo”.

La localidad neuquina de Bajada del Agrio vivió una jornada histórica. El gobernador Rolando Figueroa inauguró este viernes obras de asfalto , servicios y espacios verdes. Además, el mandatario provincial firmó el convenio para la construcción de una sede propia del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y anunció la ejecución de otras iniciativas.

Figueroa encabezó el acto de inauguración de la obra de asfalto en la Avenida 25 de Mayo, acompañado por el intendente de Bajada del Agrio, Ricardo Esparza . Se destacó que fue un logro emblemático para la localidad, dado que hasta el momento no contaba con pavimento. También se construyeron los cordones cuneta y se renovaron las cañerías de agua. Las autoridades también realizaron el tradicional corte de cintas de la remodelación de la plaza Manuel Belgrano y la revalorización del Cerro La Cruz.

Son “las primeras cuadras de asfalto de nuestro pueblo”, dijo el gobernador neuquino, quien anunció que se iniciará la pavimentación de otras 15. “Tenemos que pavimentar la avenida hasta la escultura del agricultor, que está en el acceso al pueblo, en el nexo con la ruta 14”, detalló y se comprometió: “También vamos a pavimentar todo el circuito que rodea a la plaza, la escuela y el jardín de infantes. Esas son las 15 cuadras que vamos a hacer”.

El gobernador se refirió a la Escuela Provincial de Enseñanza Agropecuaria (EPEA) de la localidad e informó que “vamos a trabajar para que antes de fin de año podamos comenzar un salón de usos múltiples para que la escuela y los chicos puedan tener un lugar cubierto donde estar”. También explicó que se buscará un espacio para que los estudiantes “puedan realizar prácticas”.

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Conectividad para impulsar el turismo

“Bajada del Agrio tiene un gran futuro, que viene de la mano del turismo”, señaló el mandatario provincial y agregó: “Tienen un río hermoso, donde se puede trabajar mucho”. Dijo que en la localidad se deben desarrollar productos turísticos como la pesca y el senderismo. Además, consideró que también se debe “apuntalar la agricultura”.

Por otra parte, Figueroa aseguró que Bajada del Agrio no puede quedar al margen de las obras de conectividad vial que está desarrollando el gobierno provincial. Indicó que en el presupuesto que se presentará en la Legislatura en 2027 “vamos a incorporar la pavimentación desde Covunco hasta Bajada del Agrio, de Bajada del Agrio hasta la ruta 40”. E indicó: “Son más de 50 kilómetros y más de 60 millones de dólares”.

“Si hay algo que no se debe generar son expectativas que no se cumplen”, señaló el gobernador y remarcó que “es muy importante el desarrollo vial que estamos haciendo en la provincia”.

Por último, destacó que “sin una mirada generosa no se puede crecer” y remarcó que “los miserables en la política y en la vida siempre terminan mal”.

Por su parte, el intendente local recalcó la importancia de la pavimentación y puntualizó que la localidad “esperó 86 años para tener esta obra”. Dijo que se pudo concretar “a partir de una decisión política de nuestro gobernador”.

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Recalcó la importancia de “darle la cara a la gente que quiere el diálogo y poder resolver la mayor cantidad posible de problemas que se presentan”. Además, indicó que “el crecimiento sostenido que tenemos planificado desde nuestro gobierno para cada uno de los habitantes siempre está por arriba de la individualidad”.

“El año pasado esta calle era de tierra. Hoy tenemos muchos metros de cordón cuneta, los primeros tramos de red cloacal, hemos cambiado todas las tuberías de agua y hemos históricamente, por fin y de una vez por todas, dado un sello a esto que nos habían postergado de tirarle asfalto a las primeras calles”, afirmó Esparza.

Finalmente, se refirió a la firma del convenio con el ISSN y expresó: “Hace muchos años que veníamos tratando de concretar esta delegación”.

Las obras

La ejecución de la obra de asfalto se concretó a partir de un aporte reintegrable del gobierno provincial por casi 500 millones de pesos. Los trabajos se realizaron en la Avenida 25 de Mayo y Boulevard Las Naciones. Se trata de una obra emblemática para la localidad, que hasta el momento no contaba con pavimento en ninguno de los accesos.

En la Avenida 25 de Mayo también se construyeron los cordones cuneta, que abarcaron 1.200 metros lineales y demandaron una inversión estimada de 110 millones de pesos; y se renovaron las cañerías de agua en 610 metros lineales.

Como parte de las actividades, se inauguró la remodelación de la plaza Manuel Belgrano. Se renovaron veredas, se instaló mobiliario urbano, se hizo el recambio de la iluminación por LED, se colocaron nuevos cestos de residuos, se reemplazaron juegos, se sumaron baldosas de caucho en el sector de juegos, se remodeló el mástil, se mejoró el stand de feriantes, se colocó una glorieta y se incorporaron nuevas especies de plantas.

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Para la revalorización del cerro La Cruz se invirtieron 15 millones de pesos para incorporar cartelería informativa, construir una cruz de madera e incorporar escultura, macetas, luminarias solar LED, veredas y mesas con asientos. También se culminaron los trabajos en el mirador Vistas del Valle del Agrio.

Sede propia del ISSN

Como parte de la jornada, se firmó un convenio entre el gobernador, el intendente y el director de Prestaciones y Asistenciales del ISSN, Jorge Alberti para la cesión de un lote de 375 metros cuadrados -ubicado en Avenida de 25 de Mayo y General Urquiza-, que se destinará a la construcción de una delegación de la obra social provincial en la localidad.

Actualmente, la oficina del ISSN funciona en un espacio cedido por el municipio. La construcción del edificio propio responde a la necesidad de consolidar y mejorar los servicios asistenciales y de seguridad social que se prestan en Bajada del Agrio. El proyecto consiste en la cesión del lote y en la construcción de una delegación de 60 metros cuadrados, con una inversión estimada de 110 millones de pesos. El plazo de obra será de seis meses.

También participaron de las actividades la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el secretario del Interior, Gustavo Coatz; la secretaria de Cultura, María José Rodríguez; el delegado de las Regiones La Comarca y del Pehuén, Rubén García; y el diputado provincial Gabriel Álamo, entre otros.