Dolor y tristeza por la muerte de un jubilado estatal

Tenía una larga trayectoria dentro del equipo de la municipalidad. Luego de su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida.
La muerte de un reconocido jubilado municipal de la localidad cordillerana de Villa La Angostura enlutó a toda la comunidad. Se trata de José Luis “Pety” Sandoval, quien desarrolló una extensa trayectoria dentro del equipo estatal local.
De acuerdo al comunicado emitido por la Municipalidad, el fallecido se desempeñó en el área vinculada al servicio de agua desde donde aseguran “dejó un importante legado de compromiso y dedicación”.
A su vez, las autoridades municipales expresaron su acompañamiento a familiares y seres queridos en este momento de profundo dolor, “haciendo llegar sus más sinceras condolencias”.
Los restos de “Pety” serán velados en la iglesia de calle Chumuy 640, a partir de las 16 horas. Posteriormente, este sábado a las 11 hs, será sepultado en el Cementerio local.
Dolor en redes
En el comunicado emitido por la Municipalidad de Villa La Angostura, los comentarios despidiendo a Sandoval se multiplicaron.
Uno de los mensajes más sentidos fue el de su sobrino Gabriel, quien publicó “Q.E.P.D. querido tío, gran persona” y agregó “que Dios te tenga en la gloria… estarás siempre en mi corazón”.
Otro mensaje, de su amiga Nanci, aseguró que fue una “muy buena persona” y envió sus “bendiciones a la familia”.
Por su parte, otra vecina de la localidad escribió “vuela alto querido Pety, ahora estás descansando junto a tus papás” y agregó “un abrazo a toda la familia y que Dios dé consuelo a sus corazones”.
Un gran compañero
Sin duda alguna, entre todos los mensajes de despedida, quedó algo bien definido: su calidad de buen compañero. Así lo destacaron varios comentarios como el que dice “QEPD querido Pety, ¡gran compañero! Fuerza a la flia.”.
Otro incluso agrega un apodo particular: “QEPD querido Pety o Sandy como te decía yo” y suma “mucha fuerza a la familia. Abrazo al cielo. Excelente persona y compañero de trabajo”.
Por su parte, otros comentarios destacaron que fue un “gran compañero, bueno y respetuoso”.
Finalmente, un sentido mensaje destaca que se trata de una triste noticia y relata: “Amigo Pety, que en paz descanses, se va a extrañar verte con tu bolsito de tela haciendo tus compras”.
Te puede interesar...
Leé más
Frío, lluvioso y alerta por nevadas: cuándo empiezan los días más templados
Nuevos cortes de tránsito en Avenida Mosconi: cuándo y dónde serán
La Copa LMN 2026 entregó su gran premio: quién es el ganador que se llevó una Ford Territory 0 km
Noticias relacionadas