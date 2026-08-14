Neuquén sumó 12 mil puestos de trabajo y 186 empresas nuevas en dos años

El gobernador Rolando Figueroa repasó los programas que favorecieron mayor actividad económica e inserción labora. Cuál fue el impacto en la situación de pobreza.

En un lapso de dos años, la provincia de Neuquén registró la creación de 12 mil nuevos puestos de trabajo y la radicación de 186 empresas nuevas. Los datos marcaron un impacto en la situación de las familias neuquinas: la desocupación se redujo un 64% en ese mismo período, y la cantidad de hogares en situación de pobreza disminuyó un 45%.

El gobernador Rolando Figueroa repasó los datos en el marco de un encuentro con su gabinete y trabajadores públicos. El mandatario planteó que el desafío de la Provincia no es solamente aumentar la actividad económica, sino lograr que ese crecimiento se traduzca en oportunidades laborales para los neuquinos.

“El empleo privado creció un 7,1% desde 2023 a 2025. Se han creado 186 nuevas empresas, casi 12.000 nuevos puestos de trabajo registrados”, señaló el gobernador, que viculó los resultados con las políticas de formación e inserción laboral implementadas durante la gestión. Y agregó: “¿Qué quiere decir esto? Que el personal que entró a trabajar y que salió de la pobreza y que consiguió empleo es gente que nosotros hemos ido incorporando, o con el “Emplea Neuquén” o con la formación del Instituto Vaca Muerta”.

Entre las herramientas que usó el Estado provincial para motorizar la inserción en el mundo del trabajo se destaca Emplea Neuquén, un programa que articula capacitación, orientación, intermediación y seguimiento laboral.

En la misma reunión se informó que, sesde su implementación, 32.415 personas completaron su legajo y 11.792 accedieron a un empleo formal, lo que significa que una de cada tres personas registradas logró insertarse laboralmente. Además, 7.039 continúan activas en el mercado laboral, consolidando trayectorias de trabajo sostenidas.

Nuevas empresas llegan a Neuquén

Además de favorecer la inserción laboral en empresas ya existentes, también se apunta a ampliar la generación de empleo con nuevas empresas en la zona. La estrategia provincial también busca generar condiciones para que nuevas inversiones se radiquen en Neuquén. A través del programa Invierta Neuquén, se promueven proyectos de inversión, la radicación de empresas, la innovación y la diversificación productiva, con beneficios vinculados al Régimen de Promoción de Inversiones.

El objetivo es que el crecimiento de sectores como hidrocarburos, construcción, comercio, industria, turismo y servicios genere más oportunidades para empresas y trabajadores locales.

En esa línea, el Gobierno provincial también trabaja con las operadoras de Vaca Muerta para ampliar la contratación de empresas neuquinas. Según destacó Figueroa, la contratación de proveedores locales creció un 20% durante el último año, como parte de una política destinada a que una mayor proporción de la riqueza generada por la actividad hidrocarburífera permanezca en la provincia.

“¿Por qué le pedimos a las empresas que tienen que tomar nuestra gente? Porque, sino el impacto que tenemos en nuestra economía nos cuesta muchísimo poder remontar”, explicó el gobernador.

Capacitación y trabajo

La capacitación laboral ocupa otro lugar central en la estrategia. El desarrollo de Vaca Muerta y la llegada de nuevas inversiones demandan trabajadores con formación específica, por lo que la Provincia busca anticiparse a esas necesidades.

En este esquema se incorpora el Instituto Vaca Muerta, orientado a la formación vinculada con la industria del petróleo y el gas, además de la articulación con las empresas para ampliar las oportunidades de capacitación y empleo.

El programa Emplea Neuquén también cumple un rol en este proceso, al vincular los perfiles de las personas que buscan trabajo con las necesidades concretas del sector productivo. Los resultados muestran que la política no se limita a la capacitación: busca acompañar el ingreso efectivo al mercado laboral y la permanencia en el empleo.

Para el Gobierno provincial, la evolución del empleo constituye uno de los indicadores que permite medir el impacto social del crecimiento económico.

La caída del 64% en la desocupación y del 45% en la pobreza durante los últimos dos años acompaña el incremento del empleo privado registrado. Figueroa sostuvo que el desafío consiste en que la expansión de la actividad económica se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.

“Está bueno que crezca el Producto Bruto Geográfico. Ahora, ¿qué problema teníamos? Que el Producto Bruto Geográfico venía creciendo hace muchos años.

Qué busca Neuquén para 20230

Las políticas de empleo forman parte de una estrategia más amplia de desarrollo que incluye infraestructura, educación, energía, conectividad y promoción de inversiones.

El Gobierno proyecta que el crecimiento de la producción hidrocarburífera y las nuevas inversiones vinculadas con Vaca Muerta permitan ampliar los recursos provinciales en los próximos años. En paralelo, busca que ese proceso tenga impacto en el territorio mediante obras, desarrollo de proveedores, formación de trabajadores y generación de empleo.

TRABAJAMOS EN EQUIPO



Tenemos una hoja de ruta clara para el futuro de Neuquén, donde cada ministerio tiene un rol protagonista.



Con objetivos definidos, planificación, esfuerzo y trabajo constante, estamos construyendo el rumbo que Neuquén necesita para seguir creciendo. pic.twitter.com/CcDDROt4TM — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 13, 2026

“Tenemos que generar impacto local con cada una de nuestras decisiones. Las decisiones que estamos tomando hoy van a ser las que nos van a impactar el resto de los años”, sostuvo Figueroa.

En ese horizonte, el empleo privado aparece como uno de los principales indicadores para medir si el crecimiento económico se transforma efectivamente en oportunidades. La meta es que la expansión de Neuquén no se limite a los números de producción, sino que se traduzca en más empresas radicadas, más trabajadores incorporados al mercado formal y mayores posibilidades de desarrollo para las familias neuquinas.