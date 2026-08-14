El Gobierno entregó otra etapa de viviendas de Neuquén Habita en la capital provincial

Fueron 12 de un total de 96 soluciones habitacionales destinadas a familias que previamente compraron sus lotes. La obra fue reactivada con fondos provinciales tras sufrir la paralización del financiamiento nacional en 2024.

El gobernador Rolando Figueroa entregó este viernes 12 viviendas en el barrio Balcón de la Meseta de Neuquén capital . Las nuevas soluciones habitacionales forman parte de un plan global de 96 viviendas que están en ejecución, a través de un trabajo articulado con el Foro de la Meseta.

Las obras se realizaron a través del Ministerio de Infraestructura, la secretaría de Vivienda y Hábitat, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo ( IPVU ) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable ( ADUS) . Este desarrollo se concreta en línea con el Foro de la Meseta, la organización que agrupa a entidades civiles, sindicatos y mutuales para gestionar el acceso a lotes con servicios con un modelo de gestión solidario. Las familias beneficiarias ya eran adjudicatarias y habían saldado previamente el pago de sus terrenos, sobre los cuales la Provincia ejecutó las obras.

El proyecto total, que tiene un avance cercano al 85 por ciento, contempla 95 prototipos de construcción tradicional y uno adaptado para personas con movilidad reducida. Cada unidad posee una superficie cubierta de 64,15 metros cuadrados distribuida en estar-comedor, cocina, baño y dos dormitorios. Los trabajos incluyen la totalidad de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas para garantizar la habitabilidad y el acceso a los servicios básicos de cada hogar.

Para llevar adelante la reactivación del proyecto en su conjunto, la Provincia destinó una inversión estratégica de 6.369 millones de pesos, permitiendo retomar los trabajos que habían quedado paralizados durante 2024 producto del corte del financiamiento nacional.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, las entidades intermedias y los municipios para avanzar en la construcción de viviendas. “Agradecemos el trabajo y el acompañamiento”, expresó y remarcó que uno de los objetivos de la gestión es alcanzar acuerdos con distintos actores para dar respuesta al déficit habitacional.

“La solución habitacional es una prioridad de esta gestión de gobierno”, sostuvo Bertoldi y destacó que el trabajo puede desarrollarse junto con sindicatos, entidades como el Foro de la Meseta y también con municipios. Explicó que el objetivo es encontrar los mecanismos que permitan acelerar la concreción de nuevos hogares para las familias a través del programa Neuquén Habita, que prevé la construcción de más de 20.000 soluciones en la provincia durante dos años.

La fecha de entrega del resto de las viviendas

La ministra destacó que las viviendas entregadas llevaban más de una década en desarrollo y valoró que la gestión provincial tiene “como prioridad, como eje y como norte, el desarrollo de las soluciones habitacionales”. “Hoy estamos entregando 12 viviendas, pero el plan son 96. Antes de fin de año vamos a lograr la entrega de las otras 84. Son 96 sueños para 96 familias neuquinas”, afirmó.

“Para nosotros eso es lo importante, es seguir trabajando en conjunto, seguir buscando las soluciones habitacionales y el mejor mecanismo”, manifestó y planteó que la meta es “lograr la mayor cantidad de soluciones habitacionales en el menor tiempo posible”.

Bertoldi expresó que “también la gestión municipal está priorizando el desarrollo urbano” y destacó que “estamos entregando viviendas sobre un barrio que ya tiene pavimento, además de todos los servicios”.

Por su parte, la coordinadora del Foro de la Meseta, Lorena Troncoso, destacó la entrega de las primeras viviendas y expresó: “Para nosotros fue un logro enorme, porque comenzamos con el desarrollo de loteos con servicios como una primera instancia de solución habitacional en el 2006”.

Señaló que, a partir de ese momento, algunas familias pudieron avanzar en la construcción de sus viviendas con recursos propios, mientras que otras no tuvieron esa posibilidad. “Hay gente que sí se pudo hacer su casa por su propia economía y gente que no”, planteó y valoró especialmente la intervención estatal para completar el proceso: “Que aparezca el Estado y financie la casa, para nosotros es importantísimo. Es el corolario de un desarrollo que lleva diez años”.

“Empezamos en octubre de 2016 y hoy estamos entregando casas, con un acompañamiento del Estado en un desarrollo que empezó siendo de organizaciones intermedias, de cooperativas mercantiles”, explicó y destacó: “Tenemos la decisión política del gobernador de continuar con otros planes de vivienda. Son 260 viviendas en las próximas etapas. Este es el comienzo”.

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio, Ramón Fernández consideró que la entrega de las viviendas representa “una política de participación tanto de la parte pública, de lo privado y de los compañeros con su esfuerzo. Eso es lo que hay que destacar”.

“La gente que hoy recibió su vivienda pagó primero sus terrenos”, dijo Fernández y comentó que cuando Nación dejó de enviar los fondos para la obra “aparece el Gobierno de la provincia financiando para terminar estas viviendas”.

Neuquén Habita

Esta acción forma parte de los ejes estratégicos impulsados a través de Neuquén Habita, la política pública diseñada para brindar una respuesta integral y federal al crecimiento demográfico en todo el territorio. A través de un trabajo articulado entre el Estado provincial, los gobiernos locales, cooperativas, gremios y diversas organizaciones, la Provincia continúa implementando herramientas concretas para canalizar soluciones habitacionales que reducen el déficit edilicio, dinamizan la economía local mediante la reactivación de la obra pública y generan empleo genuino.

De este modo, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de acompañar el esfuerzo de las familias neuquinas, transformando la inversión pública en un beneficio directo que dignifica el hogar, iguala oportunidades y promueve el arraigo definitivo en cada rincón de la provincia.

Del acto también participaron el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; el ministro de Salud, Martín Regueiro y la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio, entre otros.